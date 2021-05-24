Смажена курятина су-від із золотою скоринкою, з картопляним пюре, броколі, томатами та грибним соусом сподобається усім. На приготування страви вам потрібно близько 25 хвилин. За бажанням можна подати салат зі свіжих овочів.
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Смажена курятина су-від
Порції: 2
- Куряче м'ясо дістаньте з пакета, наріжте скибочками, обсмажте на пательні з олією кілька хвилин з двох сторін до золотої скоринки.
- М’ясний сік вилийте у миску для приготування грибного соусу.
- Броколі помийте, розділіть на суцвіття, відваріть кілька хвилин у каструлі з окропом, зцідіть воду.
- Томати чері помийте, розділіть навпіл.
- Почистіть цибулю, гриби, часник, викладіть у каструлю, обсмажте з олією, додайте вершки, м’ясний сік, варіть до густої консистенції.
- На тарілку викладіть готове картопляне пюре, полийте соусом, додайте броколі та томати. Смачного!