Наиболее распространенный способ заготовки яблок на зиму – приготовить сок или компот. Жаренные яблоки – это еще одна опция для этого фрукта, которая позже позволит разнообразить привычные блюда.
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Рецепт жареных яблок на зиму
Время: 1 час
Порций: 4
Готовимся к зиме / Фото ania gotuje
Ингредиенты:
- 2 килограмма яблок (твердых и кислых);
- сок из половинки лимона;
- пол стакана изюма (по желанию);
- 2 чайные ложки корицы;
- 1 чайная ложка ванильного сахара;
- 350 грамм сахара.
Приготовление:
- Яблоки очистите от кожуры, разрежьте на четвертинки и вырежьте семена.
- Нарежьте ломтиками и положите в большую кастрюлю.
- Добавьте лимонный сок и изюм, если вы их используете, и варите примерно 15 – 20 минут, пока яблоки не станут мягкими и начнут разваливаться.
- Не забывайте время от времени помешивать.
- Добавьте ванильный сахар, корицу и сахар. Перемешайте и готовьте еще 1 – 2 минуты.
- Когда яблоки будут готовы, снимите их с огня и разложите по пастеризованным банкам и сразу закройте.
- Пастеризуйте в кипящей воде около 15 минут.