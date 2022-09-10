Наиболее распространенный способ заготовки яблок на зиму – приготовить сок или компот. Жаренные яблоки – это еще одна опция для этого фрукта, которая позже позволит разнообразить привычные блюда.

Читайте Борщ с секретным ингредиентом – блюдо, которое посмакует всей семье

Рецепт жареных яблок на зиму

Время: 1 час
Порций: 4

Готовимся к зиме / Фото ania gotuje

Ингредиенты:

  • 2 килограмма яблок (твердых и кислых);
  • сок из половинки лимона;
  • пол стакана изюма (по желанию);
  • 2 чайные ложки корицы;
  • 1 чайная ложка ванильного сахара;
  • 350 грамм сахара.

Приготовление:

  1. Яблоки очистите от кожуры, разрежьте на четвертинки и вырежьте семена.
  2. Нарежьте ломтиками и положите в большую кастрюлю.
  3. Добавьте лимонный сок и изюм, если вы их используете, и варите примерно 15 – 20 минут, пока яблоки не станут мягкими и начнут разваливаться.
  4. Не забывайте время от времени помешивать.
  5. Добавьте ванильный сахар, корицу и сахар. Перемешайте и готовьте еще 1 – 2 минуты.
  6. Когда яблоки будут готовы, снимите их с огня и разложите по пастеризованным банкам и сразу закройте.
  7. Пастеризуйте в кипящей воде около 15 минут.