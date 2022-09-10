Найбільш поширений спосіб заготівлі яблук на зиму – приготувати сік або компот. Запечені яблука – це ще одна опція для цього фрукту, яка згодом дозволить урізноманітнити звичні страви.

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Рецепт смажених яблук на зиму

Час: 1 година
Порцій: 4

Готуємось до зими / Фото ania gotuje

Інгредієнти:

  • 2 кілограми яблук (твердих і кислих);
  • сік з половинки лимона;
  • пів склянки родзинок (за бажанням);
  • 2 чайні ложки кориці;
  • 1 чайна ложка ванільного цукру;
  • 350 грамів цукру.

Приготування:

  1. Яблука очистіть від шкірки, розріжте на четвертинки і виріжте насіння.
  2. Наріжте скибочками і покладіть у велику каструлю.
  3. Додайте лимонний сік і родзинки, якщо ви їх використовуєте, і варіть приблизно 15 – 20 хвилин, поки яблука не стануть м’якими і почнуть розвалюватися. Не забувайте час від часу помішувати.
  4. Додайте ванільний цукор, корицю та цукор. Перемішайте і готуйте ще 1 – 2 хвилини.
  5. Коли яблука будуть готові, зніміть їх з вогню і розкладіть по пастеризованих банках та одразу закрийте.
  6. Пастеризуйте в киплячій воді близько 15 хвилин.