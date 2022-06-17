Жареные куриные крылья в кляре: пикантный рецепт от шеф-повара
17 июня 2022 , 09:34Читати новину українською
Источник:инстаграмм Владимира Ярославского
Скучаете по любимым жареным крылышкам из сети фастфуда? Мы предлагаем приготовить их дома по рецепту шеф-повара.
Жареные острые крылышки по рецепту украинского шеф-повара Владимира Ярославского получатся вкуснее, чем в заведении быстрого питания. Все, что вам нужно, – тщательно ознакомиться с рецептом и приготовить его дома.
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Рецепт жареных куриных крылышек в кляре
- Время: 6 – 8 часов в маринование; 1 час в приготовление
- Порции: 4
– 1 килограмм куриных крылышек;
– 30 граммов соли;
– 1 литр воды;
– ½ чайной ложки молотого острого красного перца.
Приготовление:
- Разделите куриные крылья по суставу с помощью острого ножа. Последнюю фалангу мы не будем использовать. Вы можете отложить ее на бульон.
- В воде растворите соль, добавьте остальные специи и окуните в маринад крыла. Оставьте в холодильнике на 6 – 8 часов.
- Достаньте крылья, просушите на слое бумажного полотенца, чтобы избавиться от лишней жидкости.
– 200 граммов муки;
– 100 граммов кукурузного крахмала;
– 1 чайная ложка молотого красного перца;
– 2 чайные ложки пудры сухого чеснока;
– 1 чайная ложка сухого орегано;
– ½ чайной ложки копченой молотой паприки;
– ½ чайной ложки смеси карри;
– соль.
Приготовление:
- Тщательно смешайте все ингредиенты и разделите, чтобы отделить 150 г смеси. Влейте 150 г воды и куриное яйцо. Перемешайте все венчиком – кляр для крылышек готов.
- Разогрейте кастрюлю с большим количеством растительного масла или фритюрницу.
- Крыльца по одному панируйте сразу в кляре, затем в муку со специями и хорошо панируйте с обеих сторон и окуните во фритюр. Жарим крылья на среднем огне – 170 градусов. Важно, чтобы маленькая часть жарилась примерно 4 минуты, а больше 4 – 5 минут. Мясо должно полностью приготовиться.
- Выкладывайте готовые жареные крылья на бумажное полотенце или салфетку, чтобы те впитали избыточное масло. Крыльца должны быть готовы внутри – проверьте первые кусочки обязательно!
- Для большей хрусткости корочки куриных крылышек можно попробовать готовить кляр даже без яйца.
Приятного тебе аппетита!