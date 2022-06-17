Жареные куриные крылья в кляре: пикантный рецепт от шеф-повара

Скучаете по любимым жареным крылышкам из сети фастфуда? Мы предлагаем приготовить их дома по рецепту шеф-повара.

Жареные острые крылышки по рецепту украинского шеф-повара Владимира Ярославского получатся вкуснее, чем в заведении быстрого питания. Все, что вам нужно, – тщательно ознакомиться с рецептом и приготовить его дома.

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Рецепт жареных куриных крылышек в кляре

Время: 6 – 8 часов в маринование; 1 час в приготовление

6 – 8 часов в маринование; 1 час в приготовление Порции: 4

– 1 килограмм куриных крылышек;– 30 граммов соли;– 1 литр воды;– ½ чайной ложки молотого острого красного перца.

Приготовление:

Разделите куриные крылья по суставу с помощью острого ножа. Последнюю фалангу мы не будем использовать. Вы можете отложить ее на бульон.

В воде растворите соль, добавьте остальные специи и окуните в маринад крыла. Оставьте в холодильнике на 6 – 8 часов.

Достаньте крылья, просушите на слое бумажного полотенца, чтобы избавиться от лишней жидкости.

– 200 граммов муки;– 100 граммов кукурузного крахмала;– 1 чайная ложка молотого красного перца;– 2 чайные ложки пудры сухого чеснока;– 1 чайная ложка сухого орегано;– ½ чайной ложки копченой молотой паприки;– ½ чайной ложки смеси карри;– соль.

Приготовление:

Тщательно смешайте все ингредиенты и разделите, чтобы отделить 150 г смеси. Влейте 150 г воды и куриное яйцо. Перемешайте все венчиком – кляр для крылышек готов.

Разогрейте кастрюлю с большим количеством растительного масла или фритюрницу.

Крыльца по одному панируйте сразу в кляре, затем в муку со специями и хорошо панируйте с обеих сторон и окуните во фритюр. Жарим крылья на среднем огне – 170 градусов. Важно, чтобы маленькая часть жарилась примерно 4 минуты, а больше 4 – 5 минут. Мясо должно полностью приготовиться.

Выкладывайте готовые жареные крылья на бумажное полотенце или салфетку, чтобы те впитали избыточное масло. Крыльца должны быть готовы внутри – проверьте первые кусочки обязательно!

Для большей хрусткости корочки куриных крылышек можно попробовать готовить кляр даже без яйца.

Приятного тебе аппетита!