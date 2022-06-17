Смажені гострі крильця за рецептом українського шеф-кухаря Володимира Ярославського вийдуть смачнішими ніж у закладі швидкого харчування. Все, що вам потрібно – ретельно ознайомитися з рецептом та приготувати його вдома.

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Рецепт смажених курячих крилець в клярі

Час: 6 – 8 годин на маринування; 1 година на приготування

6 – 8 годин на маринування; 1 година на приготування Порції: 4

Інгредієнти для маринаду:

– 1 кілограм курячих крилець;

– 30 грамів солі;

– 1 літр води;

– ½ чайної ложки меленого гострого червоного перцю.

Приготування:

Розділіть курячі крила по суглобу за допомогою гострого ножа. Останню фалангу ми використовувати не будемо. Можете відкласти її на бульйон.

У воді розчиніть сіль, додайте решту спецій та занурте у маринад крила. Залишіть у холодильнику на 6 – 8 годин.

Дістаньте крила, просушіть на шарі паперового рушника, щоб позбутися зайвої рідини.

Інгредієнти для кляру:

– 200 грамів борошна;

– 100 грамів кукурудзяного крохмалю;

– 1 чайна ложка меленого червоного перцю;

– 2 чайні ложки пудри сухого часнику;

– 1 чайна ложка сухого орегано;

– ½ чайної ложки копченої меленої паприки;

– ½ чайної ложки суміші карі;

– сіль.

Приготування:

Ретельно змішайте всі інгредієнти та розділіть, щоб відділити 150 грамів суміші. Влийте 150 грамів води та куряче яйце. Перемішайте все вінчиком – кляр для крилець готовий.

Розігрійте каструлю з великою кількістю олії або фритюрницю.

Крильця по одному запаніруйте одразу у клярі, далі у борошно зі спеціями й добре запаніруйте з обох боків і занурте у фритюр. Смажимо крила на середньому вогні – 170 градусів. Важливо, щоб маленька частина смажилась приблизно 4 хвилини, а більша понад 4 – 5 хвилин. М'ясо повинно повністю приготуватися.

Викладайте готові обсмажені крила на паперовий рушник або серветку, щоб ті увібрали надлишкову олію. Крильця мають бути готовими всередині – перевірте перші шматочки обов’язково!

Для більшої хрусткості скоринки курячих крилець можна спробувати готувати кляр навіть без яйця.

Смачного!