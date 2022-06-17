Смажені гострі крильця за рецептом українського шеф-кухаря Володимира Ярославського вийдуть смачнішими ніж у закладі швидкого харчування. Все, що вам потрібно – ретельно ознайомитися з рецептом та приготувати його вдома.
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Рецепт смажених курячих крилець в клярі
- Час: 6 – 8 годин на маринування; 1 година на приготування
- Порції: 4
Приготування:
- Розділіть курячі крила по суглобу за допомогою гострого ножа. Останню фалангу ми використовувати не будемо. Можете відкласти її на бульйон.
- У воді розчиніть сіль, додайте решту спецій та занурте у маринад крила. Залишіть у холодильнику на 6 – 8 годин.
- Дістаньте крила, просушіть на шарі паперового рушника, щоб позбутися зайвої рідини.
Приготування:
- Ретельно змішайте всі інгредієнти та розділіть, щоб відділити 150 грамів суміші. Влийте 150 грамів води та куряче яйце. Перемішайте все вінчиком – кляр для крилець готовий.
- Розігрійте каструлю з великою кількістю олії або фритюрницю.
- Крильця по одному запаніруйте одразу у клярі, далі у борошно зі спеціями й добре запаніруйте з обох боків і занурте у фритюр. Смажимо крила на середньому вогні – 170 градусів. Важливо, щоб маленька частина смажилась приблизно 4 хвилини, а більша понад 4 – 5 хвилин. М'ясо повинно повністю приготуватися.
- Викладайте готові обсмажені крила на паперовий рушник або серветку, щоб ті увібрали надлишкову олію. Крильця мають бути готовими всередині – перевірте перші шматочки обов’язково!
- Для більшої хрусткості скоринки курячих крилець можна спробувати готувати кляр навіть без яйця.
Смачного!