Главные проблемы при приготовлении жареных пирожков – впитывание масла и быстрое зачерствение. Как их избежать – рассказывает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал LOZOVSKI.

Как сделать пирожки, чтобы не впитывали масло?

Первая подсказка – добавить немного масла в тесто. Достаточно чайной или столовой ложки масла ни килограмм муки, чтобы при жарке образовался защитный барьер.

Еще одна подсказка – жарить пирожки в хорошо разогретом масле. Оно не должно дымиться, но при контакте с тестом сразу должна возникнуть реакция жарки.

Жареные пирожки – это особый вкус и воспоминания / Фото Freepik

А еще важно не "перегружать" сковородку большим количеством пирожков – они должны плавать свободно и не касаться друг друга. Иначе они снизят температуру масла – и тесто начнет его впитывать, подсказывает портал Cookpad.

Секреты, которые пригодятся