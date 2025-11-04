Головні проблеми при приготуванні смажених пиріжків – вбирання олії та швидке зачерствіння. Як їх уникнути – розповідає 24 Канал з посиланням на ютуб-канал LOZOVSKI.

Як зробити пиріжки, щоб не вбирали олію?

Перша підказка – додати трішки олії в тісто. Достатньо чайної або столової ложки олії ні кілограм борошна, аби при смаженні утворився захисний барʼєр.

Ще одна підказка – смажити пиріжки в добре розігрітій олії. Вона не повинна диміти, але при контакті з тістом одразу повинна виникнути реакція смаження.

А ще важливо не "перевантажувати" сковорідку великою кількістю пиріжків – вони повинні плавати вільно і не торкатися один одного. Інакше вони знизять температуру олії – і тісто почне її вбирати, підказує портал Cookpad.

Секрети, які стануть у пригоді