Все мы привыкли видеть редис в салате. Но что еще можно приготовить с этим интересным розовым овощем – делится шеф-повар Андрей Величко.
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Как приготовить редис / Фото Unsplash
Кулинар рассказывает, как однажды во время учебы в Лионе, его одногруппник из Штатов приготовил редис. Это поразило и вдохновило повара. Поэтому он решил поделиться рецептом этого нетрадиционного и очень вкусного гарнира.
Рецепт приготовления жареного редиса
Способ приготовления
Шаг 1
Выбираем редис, стоит обратить внимание на средний размер овоща. Листья следует обрезать, оставив 2 – 3 сантиметра стебли, хвостик удалить. Тогда промываем и режем пополам.
Выбираем и нарезаем редис / Фото Unsplash
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Шаг 2
Разогреть сковороду с маслом и обжарить редис 1 – 1,5 минуту на среднем огне. После этого добавляем нарезанные стебли молодого чеснока и уксус. Солим, тушим еще минуту и снимаем сковороду с огня.
Обжариваем редис на среднем огне / Фото Serious Eats
Стоит знать
Во время обжаривания редис немного теряет свой ярко-красный цвет и становится розовым. А уксус придаст гарниру с хрустящей корочкой легкой кислинки. Кстати, в процессе обжаривания редис теряет также и свою остроту, поэтому идеально подойдет в качестве гарнира.