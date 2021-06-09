Все мы привыкли видеть редис в салате. Но что еще можно приготовить с этим интересным розовым овощем – делится шеф-повар Андрей Величко.

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Как приготовить редис / Фото Unsplash

Кулинар рассказывает, как однажды во время учебы в Лионе, его одногруппник из Штатов приготовил редис. Это поразило и вдохновило повара. Поэтому он решил поделиться рецептом этого нетрадиционного и очень вкусного гарнира.

Рецепт приготовления жареного редиса

Ингредиенты:

– 2 пучка красного молодого редиса;

– 1 пучок молодого чеснока;

– 2 столовая ложка фруктового уксуса (винного, яблочного или гутулевого)

– 1 – 1,5 столовая ложка масла;

– 1 – 1,5 столовая ложка сливочного масла;

– соль, перец.

Способ приготовления

Шаг 1

Выбираем редис, стоит обратить внимание на средний размер овоща. Листья следует обрезать, оставив 2 – 3 сантиметра стебли, хвостик удалить. Тогда промываем и режем пополам.



Выбираем и нарезаем редис / Фото Unsplash

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Шаг 2

Разогреть сковороду с маслом и обжарить редис 1 – 1,5 минуту на среднем огне. После этого добавляем нарезанные стебли молодого чеснока и уксус. Солим, тушим еще минуту и ​​снимаем сковороду с огня.



Обжариваем редис на среднем огне / Фото Serious Eats

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