Усі ми звикли бачити редис у салаті. Але що ще можна приготувати з цим цікавим рожевим овочем – ділиться шеф-кухар Андрій Величко.

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Як приготувати редис / Фото Unsplash

Кулінар розповідає, як одного разу під час навчання у Ліоні, його одногрупник зі Штатів приготував редиску. Це дуже вразило та надихнуло кухаря. Тож він вирішив поділитись рецептом цього нетрадиційного та дуже смачного гарніру.

Рецепт приготування смаженої редиски

Інгредієнти:

– 2 пучки червоного молодої редиски;

– 1 пучок молодого часнику;

– 2 столові ложки фруктового оцту (винного, яблучного або гутулевого);

– 1 − 1,5 столова ложка олії;

– 1 − 1,5 столова ложка вершкового масла;

– сіль, перець.

Як приготувати смажену редиску

Крок 1

Обираємо редиску, варто звернути увагу на середній розмір овоча. Листя слід обрізати, залишивши 2 – 3 сантиметри стебла, хвостик видалити. Тоді промиваємо та ріжемо навпіл.



Вибираємо та нарізаємо редиску / Фото Unsplash

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Крок 2

Розігріти пательню з маслом і обсмажити редиску 1 – 1,5 хвилину на середньому вогні. Після цього додаємо нарізані стебла молодого часнику та оцет. Солимо, тушкуємо ще хвилину і знімаємо пательню з вогню.



Обсмажуємо редиску на середньому вогні / Фото Serious Eats

Варто знати

Під час обсмажування редиска трохи втрачає свій яскраво-червоний колір і стає рожевим. А оцет додасть гарніру з хрусткою скоринкою легкої кислинки. До речі, у процесі обсмажування редиска втрачає також і свою гостроту, тому ідеально підійде як гарнір.