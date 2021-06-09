Жареный редис – необычный гарнир к вашим блюдам: способ приготовления

Рейтинг хитовых весенних миксов часто возглавляет салат из розового редиса, огурца и молодой капусты, заправленный ароматным подсолнечным маслом. Однако этому овощу можно придать совершенно иное значение благодаря правильному приготовлению.

Все мы привыкли видеть редис в салате. Но что еще можно приготовить с этим интересным розовым овощем – делится шеф-повар Андрей Величко.

Самое время Готовимся к пляжному сезону: топ-3 блюда, от которых теряешь вес



Как приготовить редис / Фото Unsplash

Кулинар рассказывает, как однажды во время учебы в Лионе, его одногруппник из Штатов приготовил редис. Это поразило и вдохновило повара. Поэтому он решил поделиться рецептом этого нетрадиционного и очень вкусного гарнира.

Рецепт приготовления жареного редиса

Способ приготовления

Шаг 1

– 2 пучка красного молодого редиса;– 1 пучок молодого чеснока;– 2 столовая ложка фруктового уксуса (винного, яблочного или гутулевого)– 1 – 1,5 столовая ложка масла;– 1 – 1,5 столовая ложка сливочного масла;– соль, перец.

Выбираем редис, стоит обратить внимание на средний размер овоща. Листья следует обрезать, оставив 2 – 3 сантиметра стебли, хвостик удалить. Тогда промываем и режем пополам.



Выбираем и нарезаем редис / Фото Unsplash

К теме Как приготовить цветную капусту в кляре: простой рецепт вкусного блюда

Шаг 2

Разогреть сковороду с маслом и обжарить редис 1 – 1,5 минуту на среднем огне. После этого добавляем нарезанные стебли молодого чеснока и уксус. Солим, тушим еще минуту и ​​снимаем сковороду с огня.



Обжариваем редис на среднем огне / Фото Serious Eats

Стоит знать

Во время обжаривания редис немного теряет свой ярко-красный цвет и становится розовым. А уксус придаст гарниру с хрустящей корочкой легкой кислинки. Кстати, в процессе обжаривания редис теряет также и свою остроту, поэтому идеально подойдет в качестве гарнира.