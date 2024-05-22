Жарка – это процесс, к которому мы прибегаем регулярно и с удовольствием. Но часто случается, что брызги масла потом приносят немало хлопот, передает Вкусно 24.

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Что ж, пришло время узнать о полезных лайфхаках, которые позволят этого избежать. Нет, это не крышка – речь идет о двух компонентах, которые точно есть на вашей кухне.

Первый секрет – это соль. Просто добавьте немного соли в масло, которым вы уже полили сухую и хорошо разогретую сковороду. Соль впитает лишнюю влагу, поэтому о "стрельбе" масла можно не беспокоиться.

Жарить можно без масляных брызг / Фото Pixabay

Второй секрет – пергаментная бумага. Застилаем ею дно сковородки, добавляем масла – и готово. Бумага имеет устойчивость к высоким температурам, поэтому будет нагреваться постепенно, а масло будет "вести" себя спокойнее.

Вот и все, о брызгах масла во время жарки можете забыть! Эти секреты помогли не одной хозяйке, и вы без труда можете стать одной из них.