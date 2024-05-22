Смаження – це процес, до якого ми вдаємося регулярно та із задоволенням. Та часто трапляється, що бризки олії потім приносять чимало клопоту, передає Смачно 24.

Читайте також Неймовірні переваги, про які ви ще не чули: чим корисна редиска

Що ж, настав час дізнатися про корисні лайфхаки, які дозволять цього уникнути. Ні, це не кришка – йдеться про два компоненти, які точно є на вашій кухні.

Перший секрет – це сіль. Просто додайте трохи солі в олію, якою ви вже полили суху та добре розігріту пательню. Сіль вбере зайву вологу, тому про "стрілянину" олії можна не турбуватися.

Смажити можна без олійних бризків / Фото Pixabay

Другий секрет – пергаментний папір. Застеляємо ним дно сковорідки, додаємо олії – і готово. Папір має стійкість до високих температур, тому буде нагріватися поступово, а олія буде "поводити" себе спокійніше.

Ось і все, про бризки олії під час смаження можете забути! Ці секрети допомогли не одній господині, і ви без зусиль можете стати однією з них.