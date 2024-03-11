Чтобы была корочка, но не развалилась: как правильно жарить рыбу

Жареная рыба – это отличная идея для вкусного ужина или обеда. Она готовится просто и быстро, но во время жарки могут возникнуть проблемы.

Переворачивать рыбу удается не всегда. Бывает, что филе распадается на более мелкие части. В таком виде блюдо не выглядит аппетитно и не подходит по вкусу. Как пожарить рыбу, чтобы она не развалилась?

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Как жарить рыбу, чтобы она не развалилась

Есть простой и эффективный рецепт вкусной рыбы, которая не развалится при жарке на сковороде. Этим простым приемом пользуются повара многих ресторанов. Он позволит сохранить форму рыбы и придаст блюду аппетитности.

Такая вкусная рыба / Фото unsplash

Разогрейте на сковороде оливковое масло и обжарьте рыбу до золотистой корочки. Добавьте немного сливочного масла и жарьте до его растапливания, не касаясь филе. Рыбу переверните и жарьте несколько минут.

О чем еще следует помнить

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Используя способ жарки рыбного филе на сковороде со сливочным маслом, стоит помнить несколько важных элементов.

Поместив рыбу кожей вниз в разогретое оливковое масло, слегка прижмите ее лопаткой на несколько секунд. Куски рыбы нельзя сдвигать с места.

Когда рыба снизу аппетитно подрумянится, добавьте сливочное масло. Филе может даже прилипнуть ко дну кастрюли, но растопленное масло легко справится с этим.

Также следует помнить, что при жарке рыбу не стоит переворачивать несколько раз. Сделать это нужно лишь один раз, только в самом конце времени жарки. Повара рекомендуют переворачивать филе рыбы лопаткой, когда пройдет примерно треть времени жарки.

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