Перевертати рибу вдається не завжди. Буває, що філе розпадається на більш дрібні частини. У такому вигляді страва не виглядає апетитно і не смакує. Як посмажити рибу, щоб вона не розвалилася?

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Як смажити рибу, щоб вона не розвалилася

Є простий і ефективний рецепт смачної риби, яка не розвалиться при смаженні на сковороді. Цим простим прийомом користуються кухарі багатьох ресторанів. Він дозволить зберегти форму риби та додасть страві апетитності.

Така смачна риба / Фото unsplash

Розігрійте на сковороді оливкову олію та обсмажте рибу до золотистої скоринки. Додайте трішки вершкового масла і смажте до його розтоплення, не торкаючись філе. Рибу переверніть і смажте кілька хвилин.

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Про що ще слід пам'ятати

Використовуючи спосіб смаження рибного філе на сковороді з вершковим маслом, варто пам'ятати кілька важливих елементів.

Помістивши рибу шкірою вниз в розігріту оливкову олію, злегка притисніть її лопаткою на кілька секунд. Шматки риби не можна зрушувати з місця.

Коли риба знизу апетитно підрум'яниться, додайте вершкове масло. Філе може навіть прилипнути до дна каструлі, але розтоплене масло легко впорається з цим.

Також слід пам'ятати, що при смаженні рибу не варто перевертати кілька разів. Зробити це потрібно лише один раз, тільки в самому кінці часу смаження. Кухарі рекомендують перевертати філе риби лопаткою, коли пройде приблизно третина часу смаження.

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