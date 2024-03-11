Перевертати рибу вдається не завжди. Буває, що філе розпадається на більш дрібні частини. У такому вигляді страва не виглядає апетитно і не смакує. Як посмажити рибу, щоб вона не розвалилася?

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Як смажити рибу, щоб вона не розвалилася

Є простий і ефективний рецепт смачної риби, яка не розвалиться при смаженні на сковороді. Цим простим прийомом користуються кухарі багатьох ресторанів. Він дозволить зберегти форму риби та додасть страві апетитності.

Як правильно смажити рибуТака смачна риба / Фото unsplash

Розігрійте на сковороді оливкову олію та обсмажте рибу до золотистої скоринки. Додайте трішки вершкового масла і смажте до його розтоплення, не торкаючись філе. Рибу переверніть і смажте кілька хвилин.

Про що ще слід пам'ятати

Використовуючи спосіб смаження рибного філе на сковороді з вершковим маслом, варто пам'ятати кілька важливих елементів.
Помістивши рибу шкірою вниз в розігріту оливкову олію, злегка притисніть її лопаткою на кілька секунд. Шматки риби не можна зрушувати з місця.

Коли риба знизу апетитно підрум'яниться, додайте вершкове масло. Філе може навіть прилипнути до дна каструлі, але розтоплене масло легко впорається з цим.

Також слід пам'ятати, що при смаженні рибу не варто перевертати кілька разів. Зробити це потрібно лише один раз, тільки в самому кінці часу смаження. Кухарі рекомендують перевертати філе риби лопаткою, коли пройде приблизно третина часу смаження.