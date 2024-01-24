Далеко не каждая делает это правильно: как жарить шампиньоны

Шампиньоны можно жарить, варить, запекать и даже есть сырыми. Чтобы грибы были по-настоящему вкусными, важно их правильно приготовить.

Во время жарки на сковороде шампиньоны выпускают много воды. Потому лучше не накрывайте ее крышкой.

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Сколько нужно жарить шампиньоны

Время приготовления зависит от силы огня.

Если жарить большие шампиньоны на большом огне, то хватит 10 минут . При этом грибы нужно постоянно переворачивать лопаткой.

. При этом грибы нужно постоянно переворачивать лопаткой. Мелкие кусочки на большом огне можно приготовить и за 5 минут.

Также время приготовления зависит от количества шампиньонов на сковороде. Поэтому не кладите много грибов, иначе придется их долго жарить. В самом конце блюдо можно посолить и поперчить по вкусу.

Сколько жарить грибы с луком

Грибы с луком готовятся очень просто.

Можно жарить шампиньоны и лук на одной сковороде . Сначала положите грибы и готовьте их 10 – 15 минут. Когда вода испарится, добавьте нарезанный лук и долейте совсем немного растительного масла. Дожарьте все вместе еще 10 – 15 минут, постоянно перемешивая. В конце посолите и поперчите.

. Сначала положите грибы и готовьте их 10 – 15 минут. Когда вода испарится, добавьте нарезанный лук и долейте совсем немного растительного масла. Дожарьте все вместе еще 10 – 15 минут, постоянно перемешивая. В конце посолите и поперчите. Можно готовить лук и шампиньоны на разных сковородах. Обжарьте лук до золотистой корочки. Параллельно на второй сковороде пожарьте шампиньоны 10 – 15 минут. В самом конце все соедините и 1 минутку обжарьте вместе, чтобы объединились вкусы.

Замороженные шампиньоны жарятся 10 – 15 минут. Их нужно выкладывать в хорошо разогретую сковороду, предварительно не размораживая. Готовьте, постоянно перемешивая. Когда уже влага испарилась, посолите и поперчите по вкусу.