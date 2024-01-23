Как жарить белые грибы: лучший рецепт, который станет вашим любимым

Если не знаете, как правильно жарить белые грибы, воспользуйтесь этим простым рецептом. Он станет вашим любимым.
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Как жарить белые грибы
- Время: 1 час
- Порций: 4
Белые грибы обладают непревзойденным вкусом / Фото Unsplash
Приготовление:
- Грибы очистьте, промойте и порежьте на несколько частей в зависимости от размера.
- Засыпьте грибы в кипящую подсоленную воду и проварите 15 – 20 минут. После этого отбросьте их на дуршлаг и дайте стечь воде.
- Всыпьте грибы на сковороду и жарьте 20 минут на горячем смальце.
- Добавьте нарезанный полукольцами лук, посолите, поперчите и жарьте, пока лук не станет золотистым.