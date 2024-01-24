Під час смаження на пательні печериці випускають багато води. Тому краще не накривайте її кришкою.
Варто спробувати Можна їсти відрами: приготуйте розкішний корейський салат з крабовими паличками
Скільки треба смажити печериці
Час приготування залежатиме від сили вогню.
- Якщо смажити великі печериці на великому вогні, то вистачить 10 хвилин. При цьому гриби потрібно постійно перевертати лопаткою.
- Дрібні ж шматочки на великому вогні можна приготувати й за 5 хвилин.
Також час готування залежить від кількості печериць на пательні. Тому не кладіть багато грибів, адже інакше доведеться їх довго смажити. В самому кінці страву можна посолити та поперчити до смаку.
Скільки смажити гриби з цибулею
Гриби з цибулею готуються дуже просто.
- Можна смажити печериці та цибулю на одній пательні. Спочатку покладіть гриби та готуйте їх 10 – 15 хвилин. Коли вода випарується, додайте нарізану цибулю і долийте зовсім небагато олії. Досмажте все разом ще 10 – 15 хвилин, постійно перемішуючи. В кінці посоліть і поперчіть.
- Можна готувати цибулю та печериці на різних сковородах. Обсмажте цибулю до золотистої скоринки. Паралельно на другій пательні посмажте печериці 10 – 15 хвилин. В самому кінці все з'єднайте й 1 хвилинку обсмажте разом, щоб смаки об'єдналися.
Заморожені печериці смажаться 10 – 15 хвилин. Їх треба викладати у добре розігріту пательню, заздалегідь не розморожуючи. Готуйте, постійно перемішуючи. Коли вже волога випарувалася, посоліть та поперчіть до смаку.