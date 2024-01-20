Интересный соус отлично его дополнит. Особый вкус также придадут кунжут и зеленый лук.

Будет вкусно "Курица под кайфом": приготовьте салат, который покорит ваших родных

Рецепт салата с крабовыми палочками

  • Время: 15 минут
  • Порций: 2

Приготовление:

  1. Разморозьте крабовые палочки в холодильнике, после чего нарежьте большими кусочками наискось и положите в салатницу.
  2. Огурец порежьте произвольными кусочками. Положите их в миску, посолите и отставьте, чтобы пустили сок. Затем отожмите от влаги и добавьте в салатницу.
  3. В мисочке смешайте майонез, уксус, сахар, чеснок и перец.
  4. Заправьте салат соусом и осторожно перемешайте. Перед подачей присыпьте кунжутом и измельченным зеленым луком. Подавайте холодным.