Интересный соус отлично его дополнит. Особый вкус также придадут кунжут и зеленый лук.
Будет вкусно "Курица под кайфом": приготовьте салат, который покорит ваших родных
Рецепт салата с крабовыми палочками
- Время: 15 минут
- Порций: 2
Приготовление:
- Разморозьте крабовые палочки в холодильнике, после чего нарежьте большими кусочками наискось и положите в салатницу.
- Огурец порежьте произвольными кусочками. Положите их в миску, посолите и отставьте, чтобы пустили сок. Затем отожмите от влаги и добавьте в салатницу.
- В мисочке смешайте майонез, уксус, сахар, чеснок и перец.
- Заправьте салат соусом и осторожно перемешайте. Перед подачей присыпьте кунжутом и измельченным зеленым луком. Подавайте холодным.