Благодаря мультиварке приготовить его будет очень просто. Если вам нравится, когда картофель не мягкий, а хрустящий, тогда можете сначала запечь его в духовке со специями, а потом добавить к жаркому.

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Рецепт жаркого в мультиварке

Время : 1 час 20 минут

: 1 час 20 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 300 граммов свинины;

– 1 луковица;

– 1 морковь;

– 700 граммов картофеля;

– 2 томата;

– 30 граммов растительного масла;

– 300 граммов воды;

– соль, перец, смесь специй по вкусу.

Приготовление:

Мясо промойте и обсушите кухонными полотенцами. Нарежьте свинину кусочками по 2 сантиметра. Посолите, поперчите и присыпьте специями. В чашу мультиварки налейте масло, положите мясо, закройте крышку и выставьте программу "Жарка". Готовьте мясо в течение 10 минут, помешивая. Картофель и морковь почистьте и помойте. Картофель нарежьте ломтиками, а морковь натрите на крупной терке. Лук тоже почистьте и измельчите. Помидоры помойте и порежьте кубиками. После жарки мяса в чашу налейте воду, добавьте все овощи, посолите и перемешайте. Закройте крышку и поставьте программу "Тушение" на 45 минут. Нажмите кнопку "Старт" и готовьте до окончания программы.

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