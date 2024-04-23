Завдяки мультиварці приготувати її буде дуже просто. Якщо вам подобається, коли картопля не м'яка, а хрустка, тоді можете спочатку запекти її в духовці зі спеціями, а потім додати до печені.

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Рецепт печені у мультиварці

Час : 1 година 20 хвилин

: 1 година 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 300 грамів свинини;

– 1 цибулина;

– 1 морква;

– 700 грамів картоплі;

– 2 томати;

– 30 грамів олії;

– 300 грамів води;

– сіль, перець, суміш спецій до смаку.

Приготування:

М'ясо промийте та обсушіть кухонними рушниками. Наріжте свинину шматочками по 2 сантиметри. Посоліть, поперчіть і присипте спеціями. У чашу мультиварки налийте олію, покладіть м'ясо, закрийте кришку та виставте програму "Смаження". Готуйте м'ясо протягом 10 хвилин, помішуючи. Картоплю і моркву почистьте і помийте. Картоплю наріжте скибочками, а моркву натріть на грубій тертці. Цибулю теж почистьте і подрібніть. Помідори помийте і поріжте кубиками. Після смаження м'яса у чашу налийте воду, додайте всі овочі, посоліть і перемішайте. Закрийте кришку і поставте програму "Тушкування" на 45 хвилин. Натисніть кнопку "Старт" і готуйте до закінчення програми.

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