Просто тает во рту: рецепт идеального ужина в мультиварке
23 апреля 2024, 20:45Читати новину українською
Источник:Shuba
Из свинины и овощей можно приготовить невероятно вкусный ужин. Его аромат пробудит у всей семьи неистовый аппетит.
Благодаря мультиварке приготовить его будет очень просто. Если вам нравится, когда картофель не мягкий, а хрустящий, тогда можете сначала запечь его в духовке со специями, а потом добавить к жаркому.
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Рецепт жаркого в мультиварке
- Время: 1 час 20 минут
- Порций: 4
– 300 граммов свинины;
– 1 луковица;
– 1 морковь;
– 700 граммов картофеля;
– 2 томата;
– 30 граммов растительного масла;
– 300 граммов воды;
– соль, перец, смесь специй по вкусу.
Приготовление:
- Мясо промойте и обсушите кухонными полотенцами. Нарежьте свинину кусочками по 2 сантиметра. Посолите, поперчите и присыпьте специями.
- В чашу мультиварки налейте масло, положите мясо, закройте крышку и выставьте программу "Жарка". Готовьте мясо в течение 10 минут, помешивая.
- Картофель и морковь почистьте и помойте. Картофель нарежьте ломтиками, а морковь натрите на крупной терке. Лук тоже почистьте и измельчите. Помидоры помойте и порежьте кубиками.
- После жарки мяса в чашу налейте воду, добавьте все овощи, посолите и перемешайте. Закройте крышку и поставьте программу "Тушение" на 45 минут. Нажмите кнопку "Старт" и готовьте до окончания программы.