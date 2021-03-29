В пост частенько хочется сладенького, а что такого приготовить вы не знаете? Шеф-повар и судья кулинарного шоу "Мастер Шеф. Профессионалы" Владимир Ярославский приготовил для читателей нереально простой и вкусный рецепт морковного пирога без глютена и животных ингредиентов.

Владимир Ярославский поделился вкусным рецептом сладкой выпечки без добавления муки, сахара, сливочного масла и яиц.

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Шеф-повар признался, что и сам довольно часто готовит этот морковный пирог, ведь он полезен и его можно употреблять почти всем, даже если вы на диете.

Вы можете заменить корицу и другую любимую вами специю, например анис или ваниль.

Рецепт постного морковного пирога

Ингредиенты:

- 400 г очищенной моркови;

- 170 г грецких орехов;

- 300 г финика;

- 150 г овсянки;

- 110 г кокосового масла или растительного масла;

- молотая корица.