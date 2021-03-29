Рецепт постного пирога из моркови без муки, сахара и яиц от Владимира Ярославского
В пост частенько хочется сладенького, а что такого приготовить вы не знаете? Шеф-повар и судья кулинарного шоу "Мастер Шеф. Профессионалы" Владимир Ярославский приготовил для читателей нереально простой и вкусный рецепт морковного пирога без глютена и животных ингредиентов.
Источник:Владимир Ярославский
Владимир Ярославский поделился вкусным рецептом сладкой выпечки без добавления муки, сахара, сливочного масла и яиц.
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Шеф-повар признался, что и сам довольно часто готовит этот морковный пирог, ведь он полезен и его можно употреблять почти всем, даже если вы на диете.
Вы можете заменить корицу и другую любимую вами специю, например анис или ваниль.
Рецепт постного морковного пирога
- Тщательно натрите морковь на мелкой терке.
- Добавьте к моркови подсушенные в духовке грецкие орехи, перемешайте ингредиенты.
- Финики очистите от косточек, мелко нарежьте ножом.
- Овсяные хлопья измельчите в блендере до консистенции муки.
- В большой миске смешайте все ингредиенты, добавьте теплого кокосового масла или растительного. Перемешайте тесто на пирог до однородной массы.
- Выложите тесто на пирог в форму для выпекания. Владимир Ярославский выбрал диаметром 20 – 22 сантиметра.
- Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте в течение 30 минут.
- Готовый морковный пирог охладите.
- Подавайте морковный пирог с сорбетом, мороженым или вашим любимым джемом. Приятного аппетита!
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