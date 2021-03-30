Нереально смачні цукерки з желатину та ягідного пюре, котрі ви можете давати діткам та брати з собою на роботу.

Ну хто ж не любить яскраві желейні цукерки? Мабуть, усі їх обожнюють. Проте є одне "але", вони не надто корисні для організму, якщо купувати їх у магазині.

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Ліза Глінська поділилася із читачами рецептом домашніх желейних цукерок, які ви зможете приготувати вдома не докладаючи багато зусиль. А користі в них набагато більше для організму, адже вони не містять консервантів та цукрів.

Рецепт желейних цукерок

Інгредієнти:

– 200 мл ягідного пюре;

– 50 мл води;

– 30 г желатину + 150 мл води;

– 30 г цукру або меду.

Замочіть желатин водою, залишіть на 10 – 15 хвилин, щоб він набух. З'єднайте у каструлі воду, ягідне пюре та цукор, відправте на вогонь прогрітися. Якщо ви будете використовувати для приготування готове пастеризоване пюре, вам не потрібно доводити до його кипіння, якщо ви приготували його самостійно – прокип'ятіть кілька хвилин. З'єднайте желатин та ягідну масу, перемішайте до однорідної консистенції та перекладіть в кондитерський мішок. Поки суміш тепла розлийте її в спеціальні формочки або на фігурний силіконовий килимок. Відправте заготовку в холодильник на кілька годин. Цукерки готові – смачного!

Рецепт приготування желейних цукерок вдома – відео: