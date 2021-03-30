Желейні цукерки "Медведики" за рецептом кондитерки Лізи Глінської
Нереально смачні цукерки з желатину та ягідного пюре, котрі ви можете давати діткам та брати з собою на роботу.
Джерело:інстаграм Лізи Глінської
Ну хто ж не любить яскраві желейні цукерки? Мабуть, усі їх обожнюють. Проте є одне "але", вони не надто корисні для організму, якщо купувати їх у магазині.
Читайте також Рецепт пісного пирога з моркви без борошна, цукру та яєць від Володимира Ярославського
Ліза Глінська поділилася із читачами рецептом домашніх желейних цукерок, які ви зможете приготувати вдома не докладаючи багато зусиль. А користі в них набагато більше для організму, адже вони не містять консервантів та цукрів.
Рецепт желейних цукерок
- Замочіть желатин водою, залишіть на 10 – 15 хвилин, щоб він набух.
- З'єднайте у каструлі воду, ягідне пюре та цукор, відправте на вогонь прогрітися.
- Якщо ви будете використовувати для приготування готове пастеризоване пюре, вам не потрібно доводити до його кипіння, якщо ви приготували його самостійно – прокип'ятіть кілька хвилин.
- З'єднайте желатин та ягідну масу, перемішайте до однорідної консистенції та перекладіть в кондитерський мішок.
- Поки суміш тепла розлийте її в спеціальні формочки або на фігурний силіконовий килимок.
- Відправте заготовку в холодильник на кілька годин. Цукерки готові – смачного!
Рецепт приготування желейних цукерок вдома – відео:
Поділитися новиною