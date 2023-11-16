Для любителів ведмедиків Гаммі: покроковий рецепт корисних желейних цукерок

Ви можете брати будь-яке фруктове чи ягідне пюре – підійде і свіже, і консервоване. Також замість желатину можна використовувати агар-агар.
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Покроковий рецепт домашніх желейних цукерок
- Час: 25 хвилин + 4 години для стабілізації
- Порцій: 6
Желейні ведмедики можна приготувати вдома / Фото Unsplash
Приготування:
- Желатин залийте холодною водою і залиште набухнути на 10 – 15 хвилин.
- 5 персиків без кісточок збийте блендером і протріть через сито від шкірочок.
- До персикового пюре додайте мед та підігрійте на вогні, щоб пюре стало гарячим.
- Після цього додайте желатин і почніть помішувати, щоб він розтопився.
- Наповніть желейною масою або одну велику форму, або маленькі формочки. Покладіть в холодильник для стабілізації орієнтовно на 4 години.