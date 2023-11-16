Для любителей мишек Гамми: пошаговый рецепт полезных желейных конфет
16 ноября 2023, 10:52Читати новину українською
Источник:"Вкусные домашние рецепты"
Домашние желейные конфеты очень просто приготовить. В то же время они будут значительно более полезны, чем те, которые продаются в магазинах.
Вы можете брать любое фруктовое или ягодное пюре – подойдет и свежее, и консервированное. Также вместо желатина можно использовать агар-агар.
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Пошаговый рецепт домашних желейных конфет
- Время: 25 минут + 4 часа для стабилизации
- Порций: 6
– 250 граммов фруктового или ягодного пюре (в этом рецепте используются свежие персики);
– 40 граммов желатина;
– 150 миллилитров воды;
– 2 – 2,5 столовой ложки меда.
Желейные мишки можно приготовить дома / Фото Unsplash
Приготовление:
- Желатин залейте холодной водой и оставьте набухнуть на 10 – 15 минут.
- 5 персиков без косточек взбейте блендером и протрите через сито от кожиц.
- К персиковому пюре добавьте мед и подогрейте на огне, чтобы пюре стало горячим.
- После этого добавьте желатин и начните помешивать, чтобы он расплавился.
- Наполните желейной массой либо одну большую форму, либо маленькие формочки. Положите в холодильник для стабилизации ориентировочно на 4 часа.