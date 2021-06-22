Ягоды жимолости – источник витаминов и микроэлементов. Существует около 200 сортов, но полезные свойства есть только в съедобные. Плоды растут на кустах высотой до двух метров и созревают ягоды – с мая до конца июня.

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Плоды растения имеют округлую цилиндрическую форму до четырех сантиметров с тонкой кожурой, без косточек и синий налет. Созревшие плоды имеют фиолетовый, синий или черный цвет. Вкус ягод жимолости своеобразный, потому что может меняться в зависимости от климата: в прохладном влажном климате – кислый вкус из-за содержания витамина С, а в жарком – горьковатый, так как содержит дубильные вещества.

Куст жимолости/ Фото Рixabay

Польза ягоды

Съедобная жимолость содержит множество витаминов группы B, С, А, P, и суточную норму – B1, B2, B6, B9, K, C. Также фруктозу, глюкозу, органические кислоты пектинов и дубильных соединений, микроэлементов – кремний, цинк, калий, медь, марганец, йод, фосфор, алюминий и антиоксиданты.

Ягоды оказывают противовоспалительное действие, профилактику сердечно-сосудистой системы, полезны для глаз, способствуют снижению артериального давления, выведению токсинов, улучшает работу печени, желчного пузыря, почек, желудочно-кишечного тракта.

Съедобные ягоды жимолости отличаются от ядовитых цветом ягод. Не надо пробовать красные, оранжевые плоды.

Калорийность

Ягоду считают диетическим продуктом. На 100 граммов свежих ягод – 33 килокалории.

Ягоды жимолости/ Фото Рixabay

Противопоказания

Употреблять жимолость надо осторожно и в умеренных количествах. При чрезмерном употреблении может вызвать сыпь и желудочные спазмы. Не рекомендуется есть ее при аллергии на продукт, беременным, кормящим, маленьким детям. Лучше проконсультироваться с врачом. Самолечением заниматься не надо.

Съедобные ягоды жимолости употребляют в свежем виде, а также замораживают, сушат, готовят джемы, варенье, желе, вино и сок.