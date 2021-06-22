Ягоди жимолості – джерело вітамінів та мікроелементів. Існує близько 200 сортів, але корисні властивості є тільки у їстівної. Плоди ростуть на кущах заввишки до двох метрів, а дозрівають ягоди — від травня до кінця червня.

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Плоди рослини мають округлу циліндричну форму до чотирьох сантиметрів з тонкою шкіркою, без кісточок, та синій наліт. Дозрілі ягоди мають фіолетовий, синій або чорний клір. Смак ягід жимолості своєрідний, бо може змінюватися в залежності від клімату: в прохолодному вологому кліматі – кислий смак через вміст вітаміну С, а в жаркому – гіркуватий, бо містить дубильні речовини.

Кущ жимолості/ Фото Рixabay

Користь ягоди

Їстівна жимолость містить безліч вітамінів групи B, С, А, P, добову норму – B1, B2, B6, B9, K, C. Також фруктозу, глюкозу, органічні кислоти пектинів і дубильних сполук, мікроелементів – кремній, цинк, калій, мідь, марганець, йод, фосфор, алюміній та антиоксиданти.

Ягоди мають протизапальну дію, профілактику серцево-судинної системи, корисні для очей, сприяє зниженню артеріального тиску, виведенням токсинів, поліпшує роботу печінки, жовчного міхура, нирок, шлунково-кишкового тракту.

Їстівні ягоди жимолості відрізняються від отруйних кольором ягід. Не треба куштувати червоні, помаранчеві плоди.

Калорійність

Ягоду вважають дієтичним продуктом. На 100 грамів свіжих ягід – 33 кілокалорії.

Ягоди жимолості/ Фото Рixabay

Протипоказання

Вживати жимолость треба обережно й у помірних кількостях. При надмірному вживанні може викликати висипання та шлункові спазми. Не рекомендують їсти її при алергії на продукт, вагітним, жінкам, які годують, маленьким дітям. Найкраще проконсультуватись з лікарем. Самолікуванням займатись не треба.

Їстівні ягоди жимолості вживають у свіжому вигляді, а також заморожують, сушать, готують джеми, варення, желе, вино та сік.