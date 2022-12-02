Жюльен – популярное блюдо домашней кухни. Обычно ее готовят из курицы, грибов и сыра. Ингредиенты выкладывают в жаропрочные порционные мисочки и запекают в духовке до румяной корочки.

Читайте также Быстро и сытно: как приготовить традиционные немецкие колбаски на сковороде

Мы выбрали для вас рецепт куриного жульена с голубым сыром, ведь он придаст блюду особых пикантных ноток. Подавайте жульен со свежим салатом – так вкуснее!

Рецепт куриного жульена

Время: 60 минут

60 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 2 маленьких куриных филе;

– 1 средний лук;

– 2 зубчика чеснока;

– 100 граммов твердого сыра;

– 1 упаковка голубого сыра;

– 300 граммов шампиньонов;

– 400 граммов коровьих сливок 33%;

– 20 граммов сливочного масла;

– соль;

– перец;

– мускатный орех.

Приготовление:

Нарезаем лук, чеснок, шампиньоны, куриное филе произвольными средними кусочками. Нарезанное мясо солим и перчим.

Разогреваем сковороду с растительным маслом и сливочным маслом, постепенно поджариваем все ингредиенты. Сдабриваем специями и вливаем теплые сливки – тушим до загущения сливок.

Важно! Сливки можно заменить смесью: 200 граммов жирной сметаны + 200 граммов молока + 1/2 столовая ложка муки.

Зажарку перекладываем из сковороды в одну форму или в порционные формы. Посыпаем сыром, добавляем голубой сыр и выпекаем в предварительно разогретой духовке до 200 градусов 15 минут.

Подавайте жульен сразу горячим. Сверху можно добавить несколько ломтиков голубого сыра, он придаст блюду еще более неповторимый вкус!

Приятного тебе аппетита!