Жульєн – популярна страва домашньої кухні. Зазвичай її готують з курятини, грибів та сиру. Інгредієнти викладають у жаротривкі порційні мисочки та запікають в духовці до рум'яної скоринки.
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Ми дібрали для вас рецепт курячого жульєну з блакитним сиром, адже він надасть страві особливих пікантних ноток. Подавайте жульєн зі свіжим салатом – так смачніше!
Рецепт курячого жульєну
- Час: 60 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- Нарізаємо цибулю, часник, печериці, куряче філе довільними середніми шматочками. Нарізане м'ясо солимо і перчимо.
- Розігріваємо сковорідку з олією та вершковим маслом, поступово підсмажуємо всі інгредієнти. Присмачуємо спеціями і вливаємо теплі вершки – тушкуємо до загущення вершків.
- Важливо! Вершки можна замінити на суміш: 200 грамів жирної сметани + 200 грамів молока + 1/2 столова ложка борошна.
- Засмажку перекладаємо зі сковороди в одну форму або в порційні форми. Посипаємо твердим сиром, додаємо блакитний сир та випікаємо в попередньо розігрітій духовці до 200 градусів 15 хвилин.
- Подавайте жульєн одразу гарячим. Зверху можна додати декілька скибочок блакитного сиру, він додасть страві ще більш неповторного смаку!
Смачного!