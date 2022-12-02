Нежная курица с шампиньонами и сыром: готовим домашний жульен

Жюльен настоящее домашнее блюдо, сочетающее сочное куриное мясо, нежный сыр и ароматные шампиньоны.

Жюльен – популярное блюдо домашней кухни. Обычно ее готовят из курицы, грибов и сыра. Ингредиенты выкладывают в жаропрочные порционные мисочки и запекают в духовке до румяной корочки.

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Мы выбрали для вас рецепт куриного жульена с голубым сыром, ведь он придаст блюду особых пикантных ноток. Подавайте жульен со свежим салатом – так вкуснее!

Рецепт куриного жульена

Время: 60 минут

60 минут Порции: 4

– 2 маленьких куриных филе;– 1 средний лук;– 2 зубчика чеснока;– 100 граммов твердого сыра;– 1 упаковка голубого сыра;– 300 граммов шампиньонов;– 400 граммов коровьих сливок 33%;– 20 граммов сливочного масла;– соль;– перец;– мускатный орех.

Приготовление:

Нарезаем лук, чеснок, шампиньоны, куриное филе произвольными средними кусочками. Нарезанное мясо солим и перчим.

Разогреваем сковороду с растительным маслом и сливочным маслом, постепенно поджариваем все ингредиенты. Сдабриваем специями и вливаем теплые сливки – тушим до загущения сливок.

Важно! Сливки можно заменить смесью: 200 граммов жирной сметаны + 200 граммов молока + 1/2 столовая ложка муки.

Зажарку перекладываем из сковороды в одну форму или в порционные формы. Посыпаем сыром, добавляем голубой сыр и выпекаем в предварительно разогретой духовке до 200 градусов 15 минут.

Подавайте жульен сразу горячим. Сверху можно добавить несколько ломтиков голубого сыра, он придаст блюду еще более неповторимый вкус!

Приятного тебе аппетита!