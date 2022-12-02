Нежная курица с шампиньонами и сыром: готовим домашний жульен
2 декабря 2022, 09:44Читати новину українською
Источник:инстаграмм Вкусные домашние рецепты
Жюльен настоящее домашнее блюдо, сочетающее сочное куриное мясо, нежный сыр и ароматные шампиньоны.
Жюльен – популярное блюдо домашней кухни. Обычно ее готовят из курицы, грибов и сыра. Ингредиенты выкладывают в жаропрочные порционные мисочки и запекают в духовке до румяной корочки.
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Мы выбрали для вас рецепт куриного жульена с голубым сыром, ведь он придаст блюду особых пикантных ноток. Подавайте жульен со свежим салатом – так вкуснее!
Рецепт куриного жульена
- Время: 60 минут
- Порции: 4
– 2 маленьких куриных филе;
– 1 средний лук;
– 2 зубчика чеснока;
– 100 граммов твердого сыра;
– 1 упаковка голубого сыра;
– 300 граммов шампиньонов;
– 400 граммов коровьих сливок 33%;
– 20 граммов сливочного масла;
– соль;
– перец;
– мускатный орех.
Приготовление:
- Нарезаем лук, чеснок, шампиньоны, куриное филе произвольными средними кусочками. Нарезанное мясо солим и перчим.
- Разогреваем сковороду с растительным маслом и сливочным маслом, постепенно поджариваем все ингредиенты. Сдабриваем специями и вливаем теплые сливки – тушим до загущения сливок.
- Важно! Сливки можно заменить смесью: 200 граммов жирной сметаны + 200 граммов молока + 1/2 столовая ложка муки.
- Зажарку перекладываем из сковороды в одну форму или в порционные формы. Посыпаем сыром, добавляем голубой сыр и выпекаем в предварительно разогретой духовке до 200 градусов 15 минут.
- Подавайте жульен сразу горячим. Сверху можно добавить несколько ломтиков голубого сыра, он придаст блюду еще более неповторимый вкус!
Приятного тебе аппетита!