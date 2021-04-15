Мы подготовили для вас рецепт жульена с курятиной и грибами в лаваше, который можно приготовить на ужин. Запишите себе рецепт.

Жульен с курицей, грибами и овощами понравится всей вашей семье не только вкусом, но и хорошей презентацией. Это блюдо можно подавать в будни и праздники.

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Жульен с курицей, грибами и овощами

Ингредиенты:

– 1 лаваш;

– 4 яйца;

– 200 граммов куриного филе;

– 60 граммов грибов (шампиньоны);

– 1 томат;

– 70 граммов болгарского перца;

– 70 граммов брокколи;

– 1 столовая ложка оливкового масла;

– 70 граммов твердого сыра;

– зелень;

– специи.