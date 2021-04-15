Жульен с курицей и грибами в лаваше: простой рецепт
Мы подготовили для вас рецепт жульена с курятиной и грибами в лаваше, который можно приготовить на ужин. Запишите себе рецепт.
Источник:инстаграм Fat Killers
Жульен с курицей, грибами и овощами понравится всей вашей семье не только вкусом, но и хорошей презентацией. Это блюдо можно подавать в будни и праздники.
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Жульен с курицей, грибами и овощами
- Куриное филе нарежьте ломтиками.
- Помойте помидоры, нарежьте кубиками.
- Перец помойте, очистите, нарежьте ломтиками.
- Грибы помойте, нарежьте ломтиками.
- Брокколи тщательно помойте, разделите на соцветия.
- Сыр натрите на крупной терке.
- Помойте зелень, измельчите ножом.
- Мясо выложите на сковороду с маслом, обжарьте на маленьком огне, добавьте грибы, перец, томаты, брокколи, тушите до готовности.
- В миске взбейте яйца со специями.
- Лаваш разделите на квадраты, выложите в форму для кексов, сформируйте корзины.
- Готовую начинку выложите в лаваш, залейте яйцом, сверху выложите сыр.
- Разогрейте духовку до температуры 200 градусов, отправьте запекаться в течение 20-25 минут.
- Выложите на тарелку. Приятного аппетита!
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