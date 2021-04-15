Ми підготували для вас рецепт жульєну з курятиною і грибами у лаваші, який ви можете приготувати на вечерю. Запишіть собі рецепт.

Жульєн з курятиною, грибами та овочами сподобається усій вашій родині не тільки смаком, а й гарною презентацією. Цю страву можна подавати у будні й свята. Читайте також Рецепт іспанських чурос із заварного тіста від шеф-кухаря Володимира Ярославського Жульєн з курятиною, грибами та овочами Інгредієнти:

– 1 лаваш;

– 4 яйця;

– 200 грамів курячого філе;

– 60 грамів грибів (печериці);

– 1 томат;

– 70 грамів болгарського перцю;

– 70 грамів броколі;

– 1 столова ложка оливкової олії;

– 70 грамів твердого сиру;

– зелень;

– спеції Куряче філе наріжте скибочками. Помийте томати, наріжте кубиками. Перець помийте, почистіть наріжте скибочками. Гриби помийте, наріжте скибочками. Броколі ретельно помийте, розділіть на суцвіття. Сир натріть на грубій тертці. Помийте зелень, подрібніть ножем. М'ясо викладіть на пательню з олією, обсмажте на маленькому вогні, додайте гриби, перець, томати, броколі, тушкуйте до готовності. У мисці збийте яйця зі спеціями. Лаваш розділіть на квадрати, викладіть у форму для кексів, сформуйте кошики. Готову начинку викладіть у лаваш, залийте яйцем, зверху викладіть сир. Розігрійте духовку до температури 200 градусів, відправте запікатись протягом 20-25 хвилин. Викладіть на тарілку. Смачного!