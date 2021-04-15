Жульєн з курятиною і грибами у лаваші: простий рецепт
Ми підготували для вас рецепт жульєну з курятиною і грибами у лаваші, який ви можете приготувати на вечерю. Запишіть собі рецепт.
Джерело:інстаграм Fat Killers
Жульєн з курятиною, грибами та овочами сподобається усій вашій родині не тільки смаком, а й гарною презентацією. Цю страву можна подавати у будні й свята.
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Жульєн з курятиною, грибами та овочами
- Куряче філе наріжте скибочками.
- Помийте томати, наріжте кубиками.
- Перець помийте, почистіть наріжте скибочками.
- Гриби помийте, наріжте скибочками.
- Броколі ретельно помийте, розділіть на суцвіття.
- Сир натріть на грубій тертці.
- Помийте зелень, подрібніть ножем.
- М'ясо викладіть на пательню з олією, обсмажте на маленькому вогні, додайте гриби, перець, томати, броколі, тушкуйте до готовності.
- У мисці збийте яйця зі спеціями.
- Лаваш розділіть на квадрати, викладіть у форму для кексів, сформуйте кошики.
- Готову начинку викладіть у лаваш, залийте яйцем, зверху викладіть сир.
- Розігрійте духовку до температури 200 градусів, відправте запікатись протягом 20-25 хвилин.
- Викладіть на тарілку. Смачного!
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