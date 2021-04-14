Хрустящие и сладкие чурросы станут прекрасным завтраком, или сытным десертом! Они легки в приготовлении, а с подсказками шеф-повара и ресторатора Владимира Ярославского вы точно справитесь с этой испанской выпечкой.

Владимир Ярославский поделился рецептом вкусных испанских чуррос с читателями на своей странице в инстаграме.

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Шеф-повар не скрывает, что скучает по путешествиям по Европе. Чтобы уменьшить ностальгию, решил приготовить дома традиционный испанский завтрак – чуррос из заварного теста.

Сегодня наткнулся на фото испанских пейзажей и сразу вспомнил о типичном завтраке жителя этой страны – чуррос. Это знаменитое сладкое блюдо из заварного теста. Пока Испания закрыта, будем создавать ее у себя на кухне,

– прокомментировал Владимир Ярославский.

Итак, рецепт довольно прост и мы уверены, что вам понравится испанское лакомство.

Рецепт чуррос от шеф-повара

Ингредиенты:

– 250 мл воды;

– 250 мл молока;

– 7 – 8 куриных яиц;

– 200 г сливочного масла;

– 275 г муки;

– 10 г соли;

– 35 г сахара.

В небольшой кастрюле смешайте воду, молоко, сливочное масло, соль и сахар. Доведите смесь до кипения. Небольшими порциями добавляйте просеянную муку и помешивайте деревянной лопаткой. Варите тесто еще 1 – 1,5 минуты. Снимите тесто с плиты и продолжайте активно его вымешивать. Охладите тесто до 55 градусов и по одному добавляйте куриные яйца. Тесто не должно быть жидким по консистенции. Через насадку-звездочку выпускайте чурросы той формы, которая вам нравится. Шеф-повар рекомендует немного их подморозить, чтобы они равномерно и хорошо прожарились. Поместите чурросы в разогретую фритюрницу и жарьте их до золотистой корочки при температуре более 180 градусов. Готовые чурросы посыпьте сахарной пудрой и корицей на ваш вкус. Приятного аппетита!

Можно поэкспериментировать и добавить немного молотого аниса. Для максимально гастрономического удовольствия Владимир Ярославский советует макать чурросы в горячий шоколад. Именно так подают их в Испании!