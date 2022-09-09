Пять обязательных консерваций на зиму: из огурцов, помидоров, баклажанов, перцев и ассорти

Мы выбрали пять самых популярных вариантов зимней консервации, рецепты которых точно пригодятся каждой хозяйке.

Что вы обычно закручиваете на зиму? Пожалуй, в список must have входят огурчики, помидоры, сладкий перец, баклажаны. Чтобы облегчить задачу с поиском проверенных рецептов зимней консервации, 24 канал подобрал для вас самые лучшие.

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Такую домашнюю консервацию можно подавать к столу как отдельную закуску или к разнообразным мясным или рыбным блюдам. Не забываем также о любимых гарнирах.

Рецепт маринованные огурцы с кетчупом чили

Время: 3 – 4 часа

3 – 4 часа Порции: 1



Маринованные огурцы с кетчупом чили / Фото youtube

– огурцы;– черный перец горошком;– чеснок;– листья хрена;– листья смородины и вишни;– зонтики укропа.– 1 чайная ложка соли;– 1 столовая ложка сахара;– 100 миллилитров уксуса;– 2 столовая ложка кетчупа чили.

Приготовление:

Огурцы промойте под проточной водой, просушите и срежьте с обеих сторон концы, чтобы не горчили.

В стерилизованные банки выложите листья хрена, смородины и вишни. Также положите один или два зонтика укропа.

Разрежьте почищенный чеснок пополам и добавьте вместе с черным перцем в банки. Плотно уложите огурцы в банку.

Для приготовления маринада в горячую воду положите сахар и соль. Когда вода закипит, добавьте уксус и кетчуп, прокипятите несколько минут.

Залейте огурцы горячим маринадом и укройте крышками. Отправьте банки в кастрюлю с теплой водой, доведите до кипения.

Стерилизуют литровую банку в кипящей воде 15 минут, 2-х литровую – 20 минут, 3-х литровую – 25 минут.

Закройте банки и переверните вверх дном. Накройте теплым покрывалом и оставьте его до полного охлаждения. Позже можете спрятать огурцы в темное прохладное место.

Приятного тебе аппетита!

Помидоры в собственном соку

Время: 1 час

1 час Порции: 2

Помидоры в собственном соке / Фото wisdom preserved

– 3 килограмма помидоров;– 1,5 столовой ложки соли.

Приготовление:

Тщательно помойте помидоры. Половину бланшируйте в кипятке в течение 1 минуты, затем окуните в холодную воду, чтобы легко снять с них кожицу. Остальное перебейте в блендере к пюре.

Выложите очищенные помидоры в стерилизованные банки, а сок из помидоров отправьте на огонь с солью. Доведите массу до кипения, постоянно помешивая ложкой.

Залейте бланшированные помидоры в банке соком и неплотно закройте крышками.

Стерилизуйте помидоры в своем соке 5 минут с момента закипания воды. Плотно закройте банками крышками и переверните вверх дном. Поставьте их при комнатной температуре, предварительно покрыв полотенцем до полного охлаждения.

Храните помидор в своем соке в темном и прохладном месте.

Приятного тебе аппетита!

Лечо из сладкого перца

Время: 3 часа

3 часа Порции: 2 – 4

Лече / Фото nifty recipe

– 3 килограмма сладкого болгарского перца;– 100 миллилитров масла;– 2 килограмма помидоров;– 2 столовые ложки соли;– 100 граммов сахара;– 2 столовые ложки 9% уксуса.

Приготовление:

Тщательно моем овощи. Болгарский перец чистим от семян, разрезаем на кусочки.

Бланшируйте помидоры от кожуры. Нарезаем их небольшими кусочками и перебиваем в блендере или перекручиваем через мясорубку. Добавляем в кастрюлю с перебитыми помидорами сахар, соль, масло – перемешиваем.

Выкладываем в кастрюлю до помидоров кусочки болгарского перца и ставим на огонь. Доведите овощи до кипения и варите около 30 минут на малом огне.

Снимите кастрюлю с огня и добавьте уксус – перемешайте.

Разлейте лечо в стерилизованные банки и закройте крышками. Храните лечо в прохладном месте в течение года.

Приятного тебе аппетита!

Икра из баклажанов

Время: 3 часа

3 часа Порции: 5



Икра из баклажанов / Фото Журнал Одессы

– 1,5 килограмма баклажанов;– 500 граммов сладкого перца;– 250 граммов репчатого лука;– 100 миллилитров подсолнечного масла;– 250 граммов моркови;– 500 граммов помидоров;– 1 столовая ложка сахара;– 2 столовые ложки соли;– 0,5 столовой ложки 9% уксуса.

Приготовление:

Тщательно помойте баклажаны водой, просушите бумажным полотенцем и нарежьте кубиками 1х1 сантиметр.

Вымойте болгарский перец, удалите серединку и нарежьте небольшими кубиками. Так же нарежьте и помидоры.

Разогрейте большую кастрюлю с подсолнечным маслом и поджарьте на ней овощи: баклажаны, помидоры и болгарский перец. Тушите овощи под крышкой 50 – 60 минут на маленьком огне.

Репчатый лук нарежьте кубиками, а морковь натрите на грубой терке. Почистите чеснок от шелухи и натрите до сырых овощей на мелкой терке.

В отдельной сковороде поджарьте до золотистого цвета морковь с луком и чесноком. Соедините две загарки из овощей и тщательно перемешайте. Тушите овощи еще 40 – 50 минут.

За 5 минут до приготовления икры из баклажанов добавьте к овощам специи, уксус и сахар и тщательно перемешайте.

Заранее подготовьте банки и крышки икры, простерилизуйте их и выложите в них готовую икру. Закройте заготовки крышками и наслаждайтесь икрой баклажанов зимой.

Приятного тебе аппетита!

Овощное ассорти

Время: 24 часа

24 часа Порции: 1



Овощное ассорти / Фото Desposit photos

– 1 соцветие укропа;– 1 лавровый лист;– 0,5 чайной ложки душистого перца;– 1 – 2 зубчика чеснока;– 80 граммов моркови;– 250 граммов огурцов;– 80 граммов сладкого перца;– 100 граммов кабачков;– 1 столовая ложка соли;– 2 столовые ложки сахара;– 2 столовые ложки 9% уксуса.

Приготовление:

Вымойте овощи, срежьте с огурцов кончики. Почистите морковь от кожуры, а перец от семян. Нарежьте все овощи длинными полосками.

Когда все овощи подготовили, переходите к наполнению банок. На дно положите шляпки укропа, лавровый лист, нарезанный кусочками чеснок.

Выкладывать овощи в банку нужно слоями: сначала морковь, огурцы, сладкий перец, кабачки. Сверху снова положите немного чеснока и перец горошком.

Добавьте сахар, соль, влейте уксус и кипяток. Накройте крышкой.

Подготовьте кастрюлю с толстым дном. Укройте дно марлей и поставьте банку с закруткой. Влейте кипятка и доведите до кипения. Стерилизуйте банку через 5 минут после начала кипения. Закройте крышку ключом для консервирования. Если на дне банки есть сахар или нерастворившиеся соль – легонько покрутите ее или взболтайте.

Переверните банки верх дном и накройте теплым одеялом. Оставьте их охлаждаться в таком положении на 24 часа.

Овощное ассорти готово. Сохраняйте его в темном прохладном месте.

Приятного тебе аппетита!