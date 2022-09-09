Пять обязательных консерваций на зиму: из огурцов, помидоров, баклажанов, перцев и ассорти
Мы выбрали пять самых популярных вариантов зимней консервации, рецепты которых точно пригодятся каждой хозяйке.
Что вы обычно закручиваете на зиму? Пожалуй, в список must have входят огурчики, помидоры, сладкий перец, баклажаны. Чтобы облегчить задачу с поиском проверенных рецептов зимней консервации, 24 канал подобрал для вас самые лучшие.
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Такую домашнюю консервацию можно подавать к столу как отдельную закуску или к разнообразным мясным или рыбным блюдам. Не забываем также о любимых гарнирах.
Рецепт маринованные огурцы с кетчупом чили
- Время: 3 – 4 часа
- Порции: 1
Маринованные огурцы с кетчупом чили / Фото youtube
– огурцы;
– черный перец горошком;
– чеснок;
– листья хрена;
– листья смородины и вишни;
– зонтики укропа.
Для маринада на 1 литровую банку:
– 1 чайная ложка соли;
– 1 столовая ложка сахара;
– 100 миллилитров уксуса;
– 2 столовая ложка кетчупа чили.
Приготовление:
- Огурцы промойте под проточной водой, просушите и срежьте с обеих сторон концы, чтобы не горчили.
- В стерилизованные банки выложите листья хрена, смородины и вишни. Также положите один или два зонтика укропа.
- Разрежьте почищенный чеснок пополам и добавьте вместе с черным перцем в банки. Плотно уложите огурцы в банку.
- Для приготовления маринада в горячую воду положите сахар и соль. Когда вода закипит, добавьте уксус и кетчуп, прокипятите несколько минут.
- Залейте огурцы горячим маринадом и укройте крышками. Отправьте банки в кастрюлю с теплой водой, доведите до кипения.
- Стерилизуют литровую банку в кипящей воде 15 минут, 2-х литровую – 20 минут, 3-х литровую – 25 минут.
- Закройте банки и переверните вверх дном. Накройте теплым покрывалом и оставьте его до полного охлаждения. Позже можете спрятать огурцы в темное прохладное место.
Приятного тебе аппетита!
Помидоры в собственном соку
- Время: 1 час
- Порции: 2
– 3 килограмма помидоров;
– 1,5 столовой ложки соли.
Приготовление:
- Тщательно помойте помидоры. Половину бланшируйте в кипятке в течение 1 минуты, затем окуните в холодную воду, чтобы легко снять с них кожицу. Остальное перебейте в блендере к пюре.
- Выложите очищенные помидоры в стерилизованные банки, а сок из помидоров отправьте на огонь с солью. Доведите массу до кипения, постоянно помешивая ложкой.
- Залейте бланшированные помидоры в банке соком и неплотно закройте крышками.
- Стерилизуйте помидоры в своем соке 5 минут с момента закипания воды. Плотно закройте банками крышками и переверните вверх дном. Поставьте их при комнатной температуре, предварительно покрыв полотенцем до полного охлаждения.
- Храните помидор в своем соке в темном и прохладном месте.
Приятного тебе аппетита!
Лечо из сладкого перца
- Время: 3 часа
- Порции: 2 – 4
– 3 килограмма сладкого болгарского перца;
– 100 миллилитров масла;
– 2 килограмма помидоров;
– 2 столовые ложки соли;
– 100 граммов сахара;
– 2 столовые ложки 9% уксуса.
Приготовление:
- Тщательно моем овощи. Болгарский перец чистим от семян, разрезаем на кусочки.
- Бланшируйте помидоры от кожуры. Нарезаем их небольшими кусочками и перебиваем в блендере или перекручиваем через мясорубку. Добавляем в кастрюлю с перебитыми помидорами сахар, соль, масло – перемешиваем.
- Выкладываем в кастрюлю до помидоров кусочки болгарского перца и ставим на огонь. Доведите овощи до кипения и варите около 30 минут на малом огне.
- Снимите кастрюлю с огня и добавьте уксус – перемешайте.
- Разлейте лечо в стерилизованные банки и закройте крышками. Храните лечо в прохладном месте в течение года.
Приятного тебе аппетита!
Икра из баклажанов
- Время: 3 часа
- Порции: 5
Икра из баклажанов / Фото Журнал Одессы
– 1,5 килограмма баклажанов;
– 500 граммов сладкого перца;
– 250 граммов репчатого лука;
– 100 миллилитров подсолнечного масла;
– 250 граммов моркови;
– 500 граммов помидоров;
– 1 столовая ложка сахара;
– 2 столовые ложки соли;
– 0,5 столовой ложки 9% уксуса.
Приготовление:
- Тщательно помойте баклажаны водой, просушите бумажным полотенцем и нарежьте кубиками 1х1 сантиметр.
- Вымойте болгарский перец, удалите серединку и нарежьте небольшими кубиками. Так же нарежьте и помидоры.
- Разогрейте большую кастрюлю с подсолнечным маслом и поджарьте на ней овощи: баклажаны, помидоры и болгарский перец. Тушите овощи под крышкой 50 – 60 минут на маленьком огне.
- Репчатый лук нарежьте кубиками, а морковь натрите на грубой терке. Почистите чеснок от шелухи и натрите до сырых овощей на мелкой терке.
- В отдельной сковороде поджарьте до золотистого цвета морковь с луком и чесноком. Соедините две загарки из овощей и тщательно перемешайте. Тушите овощи еще 40 – 50 минут.
- За 5 минут до приготовления икры из баклажанов добавьте к овощам специи, уксус и сахар и тщательно перемешайте.
- Заранее подготовьте банки и крышки икры, простерилизуйте их и выложите в них готовую икру. Закройте заготовки крышками и наслаждайтесь икрой баклажанов зимой.
Приятного тебе аппетита!
Овощное ассорти
- Время: 24 часа
- Порции: 1
Овощное ассорти / Фото Desposit photos
– 1 соцветие укропа;
– 1 лавровый лист;
– 0,5 чайной ложки душистого перца;
– 1 – 2 зубчика чеснока;
– 80 граммов моркови;
– 250 граммов огурцов;
– 80 граммов сладкого перца;
– 100 граммов кабачков;
– 1 столовая ложка соли;
– 2 столовые ложки сахара;
– 2 столовые ложки 9% уксуса.
Приготовление:
- Вымойте овощи, срежьте с огурцов кончики. Почистите морковь от кожуры, а перец от семян. Нарежьте все овощи длинными полосками.
- Когда все овощи подготовили, переходите к наполнению банок. На дно положите шляпки укропа, лавровый лист, нарезанный кусочками чеснок.
- Выкладывать овощи в банку нужно слоями: сначала морковь, огурцы, сладкий перец, кабачки. Сверху снова положите немного чеснока и перец горошком.
- Добавьте сахар, соль, влейте уксус и кипяток. Накройте крышкой.
- Подготовьте кастрюлю с толстым дном. Укройте дно марлей и поставьте банку с закруткой. Влейте кипятка и доведите до кипения. Стерилизуйте банку через 5 минут после начала кипения. Закройте крышку ключом для консервирования. Если на дне банки есть сахар или нерастворившиеся соль – легонько покрутите ее или взболтайте.
- Переверните банки верх дном и накройте теплым одеялом. Оставьте их охлаждаться в таком положении на 24 часа.
- Овощное ассорти готово. Сохраняйте его в темном прохладном месте.
Приятного тебе аппетита!