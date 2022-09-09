Що ви зазвичай закручуєте на зиму? Мабуть, до списку must have точно входять огірочки, помідори, солодкий перець, баклажани. Щоб полегшити завдання з пошуком перевірених рецептів зимової консервації, 24 канал дібрав для вас найкращі.
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Таку домашню консервацію можна подавати до столу як окрему закуску, або до різноманітних м'ясних чи рибних страв. Не забуваємо також про улюблені гарніри.
Рецепт маринованих огірків з кетчупом чилі
- Час: 3 – 4 години
- Порції: 1
Мариновані огірки з кетчупом чилі / Фото youtube
Приготування:
- Огірки помийте під проточною водою, просушіть та зріжте з обох боків кінці, щоб не гірчили.
- У стерилізовані банки викладіть листя хрону, смородини та вишні. Також покладіть одну або дві парасольки кропу.
- Розріжте почищений часник навпіл та додайте разом з чорним перцем в банки. Щільно покладіть огірки в банку.
- Для приготування маринаду у гарячу воду покладіть цукор і сіль. Коли вода закипить, додайте оцет і кетчуп, прокип'ятіть кілька хвилин.
- Залийте огірки гарячим маринадом і накрийте кришками. Відправте банки в каструлю з теплою водою, доведіть до кипіння.
- Стерилізують літрову банку в киплячій воді 15 хвилин, 2-х літрову — 20 хвилин, 3-х літрову — 25 хвилин.
- Закрийте банки та переверніть догори дном. Накрийте теплим покривалом та залишіть до повного охолодження. Згодом можете сховати огірки в темне прохолодне місце.
Смачного!
Помідори у власному соку
- Час: 1 година
- Порції: 2
Помідори у власному соку / Фото wisdom preserved
Приготування:
- Ретельно помийте помідори. Половину бланшуйте в окропі протягом 1 хвилини, далі занурте в холодну воду, щоб легко зняти з них шкірочку. Решту перебийте в блендері до пюре.
- Викладіть очищені помідори в стерилізовані банки, а сік з помідорів відправте на вогонь з сіллю. Доведіть масу до кипіння постійно помішуючи ложкою.
- Залийте бланшовані помідори в банці соком та нещільно закрийте кришками.
- Стерилізуйте помідори у своєму соку 5 хвилин від моменту закипання води. Щільно закрийте кришками банки та переверніть догори дном. Поставте їх при кімнатній температурі попередньо вкривши рушником до повного охолодження.
- Зберігайте помідору у своєму соку в темному і прохолодному місці.
Смачного!
Лечо з солодкого перцю
- Час: 3 години
- Порції: 2 – 4
Лечо / Фото nifty recipe
Приготування:
- Ретельно миємо овочі. Болгарський перець чистимо від насіння, розрізаємо на шматочки.
- Бланшуйте помідори від шкірки. Нарізаємо їх невеликими шматочками та перебиваємо в блендері або перекручуємо через м'ясорубку. Додаємо до каструлі з перебитими помідорами цукор, сіль, олію – перемішуємо.
- Викладаємо в каструлю до помідорів шматочки болгарського перцю та ставимо на вогонь. Доведіть овочі до кипіння та варіть близько 30 хвилин на малому вогні.
- Зніміть каструлю з вогню та додайте оцет – перемішайте.
- Розлийте лечо в стерилізовані банки та закрийте кришками. Зберігайте лечо в прохолодному місці протягом року.
Смачного!
Ікра з баклажанів
- Час: 3 години
- Порції: 5
Ікра з баклажанів / Фото Журнал Одеси
Приготування:
- Ретельно помийте баклажани водою, просушіть паперовим рушником та наріжте кубиками 1х1 сантиметр.
- Помийте болгарський перець, видаліть серединку та наріжте невеликими кубиками. Так само наріжте й помідори.
- Розігрійте велику каструлю з олією та підсмажте на ній овочі: баклажани, помідори та болгарський перець. Тушкуйте овочі під кришкою 50 – 60 хвилин на маленькому вогні.
- Ріпчасту цибулю наріжте кубиками, а моркву натріть на грубій тертці. Почистіть часник від лушпиння та натріть до сирих овочів на дрібній тертці.
- В окремій сковорідці підсмажте до золотавого кольору моркву з цибулею та часником. З’єднайте дві засмажки з овочів та ретельно перемішайте. Тушкуйте овочі ще 40 – 50 хвилин.
- За 5 хвилин до закінчення приготування ікри з баклажанів додайте до овочів спеції, оцет та цукор та ретельно перемішайте.
- Заздалегідь підготуйте банки та кришки для ікри, простерилізуйте їх та викладіть в них готову ікру. Закрийте заготовки кришками та насолоджуйтесь ікрою з баклажанів взимку.
Смачного!
Овочеве асорті
- Час: 24 години
- Порції: 1
Овочеве асорті / Фото Desposit photos
Приготування:
- Помийте овочі, зріжте з огірків кінчики. Почистіть моркву від шкірки, а перець від насіння. Наріжте всі овочі довгими смужками.
- Коли ви всі овочі підготували, переходьте до наповнювання банок. На дно покладіть капелюшки кропу, лавровий лист, нарізаний шматочками часник.
- Викладати овочі в банку потрібно шарами: спочатку моркву, огірки, солодкий перець, кабачки. Зверху знову покладіть трохи часнику та перець горошком.
- Додайте цукор, сіль, влийте оцет та окріп. Накрийте кришкою.
- Підготуйте каструлю з товстим дном. Вкрийте дно марлею та поставте банку із закруткою. Влийте окропу та доведіть до кипіння. Стерилізуйте банку 5 хвилин після початку кипіння. Закрийте кришку ключем для консервації. Якщо на дні банки є цукор або сіль, що не розчинилися – легенько покрутіть її або збовтайте.
- Переверніть банки верх дном та накрийте теплою ковдрою. Залишіть їх охолоджуватися в такому положенні на 24 години.
- Овочеве асорті готове. Зберігайте його в темному прохолодному місці.
Смачного!