Що ви зазвичай закручуєте на зиму? Мабуть, до списку must have точно входять огірочки, помідори, солодкий перець, баклажани. Щоб полегшити завдання з пошуком перевірених рецептів зимової консервації, 24 канал дібрав для вас найкращі.

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Таку домашню консервацію можна подавати до столу як окрему закуску, або до різноманітних м'ясних чи рибних страв. Не забуваємо також про улюблені гарніри.

Рецепт маринованих огірків з кетчупом чилі

Час: 3 – 4 години

3 – 4 години Порції: 1



Мариновані огірки з кетчупом чилі / Фото youtube

Інгредієнти:

– огірки;

– чорний перець горошком;

– часник;

– листя хрону;

– листя смородини та вишні;

– парасольки кропу.

Для маринаду на 1 літрову банку:

– 1 чайна ложка солі;

– 1 столова ложка цукру;

– 100 мілілітрів оцту;

– 2 столова ложка кетчупу чилі.

Приготування:

Огірки помийте під проточною водою, просушіть та зріжте з обох боків кінці, щоб не гірчили.

У стерилізовані банки викладіть листя хрону, смородини та вишні. Також покладіть одну або дві парасольки кропу.

Розріжте почищений часник навпіл та додайте разом з чорним перцем в банки. Щільно покладіть огірки в банку.

Для приготування маринаду у гарячу воду покладіть цукор і сіль. Коли вода закипить, додайте оцет і кетчуп, прокип'ятіть кілька хвилин.

Залийте огірки гарячим маринадом і накрийте кришками. Відправте банки в каструлю з теплою водою, доведіть до кипіння.

Стерилізують літрову банку в киплячій воді 15 хвилин, 2-х літрову — 20 хвилин, 3-х літрову — 25 хвилин.

Закрийте банки та переверніть догори дном. Накрийте теплим покривалом та залишіть до повного охолодження. Згодом можете сховати огірки в темне прохолодне місце.

Смачного!

Помідори у власному соку

Час: 1 година

1 година Порції: 2

Помідори у власному соку / Фото wisdom preserved

Інгредієнти:

– 3 кілограми помідорів;

– 1,5 столової ложки солі.

Приготування:

Ретельно помийте помідори. Половину бланшуйте в окропі протягом 1 хвилини, далі занурте в холодну воду, щоб легко зняти з них шкірочку. Решту перебийте в блендері до пюре.

Викладіть очищені помідори в стерилізовані банки, а сік з помідорів відправте на вогонь з сіллю. Доведіть масу до кипіння постійно помішуючи ложкою.

Залийте бланшовані помідори в банці соком та нещільно закрийте кришками.

Стерилізуйте помідори у своєму соку 5 хвилин від моменту закипання води. Щільно закрийте кришками банки та переверніть догори дном. Поставте їх при кімнатній температурі попередньо вкривши рушником до повного охолодження.

Зберігайте помідору у своєму соку в темному і прохолодному місці.

Смачного!

Лечо з солодкого перцю

Час: 3 години

3 години Порції: 2 – 4

Лечо / Фото nifty recipe

Інгредієнти:

– 3 кілограми солодкого болгарського перцю;

– 100 мілілітрів олії;

– 2 кілограми помідорів;

– 2 столові ложки солі;

– 100 грамів цукру;

– 2 столові ложки 9% оцту.

Приготування:

Ретельно миємо овочі. Болгарський перець чистимо від насіння, розрізаємо на шматочки.

Бланшуйте помідори від шкірки. Нарізаємо їх невеликими шматочками та перебиваємо в блендері або перекручуємо через м'ясорубку. Додаємо до каструлі з перебитими помідорами цукор, сіль, олію – перемішуємо.

Викладаємо в каструлю до помідорів шматочки болгарського перцю та ставимо на вогонь. Доведіть овочі до кипіння та варіть близько 30 хвилин на малому вогні.

Зніміть каструлю з вогню та додайте оцет – перемішайте.

Розлийте лечо в стерилізовані банки та закрийте кришками. Зберігайте лечо в прохолодному місці протягом року.

Смачного!

Ікра з баклажанів

Час: 3 години

3 години Порції: 5



Ікра з баклажанів / Фото Журнал Одеси

Інгредієнти:

– 1,5 кілограма баклажанів;

– 500 грамів солодкого перцю;

– 250 грамів ріпчастої цибулі;

– 100 мілілітрів соняшникової олії;

– 250 грамів моркви;

– 500 грамів помідорів;

– 1 столова ложка цукру;

– 2 столові ложки солі;

– 0,5 столової ложки 9% оцту.

Приготування:

Ретельно помийте баклажани водою, просушіть паперовим рушником та наріжте кубиками 1х1 сантиметр.

Помийте болгарський перець, видаліть серединку та наріжте невеликими кубиками. Так само наріжте й помідори.

Розігрійте велику каструлю з олією та підсмажте на ній овочі: баклажани, помідори та болгарський перець. Тушкуйте овочі під кришкою 50 – 60 хвилин на маленькому вогні.

Ріпчасту цибулю наріжте кубиками, а моркву натріть на грубій тертці. Почистіть часник від лушпиння та натріть до сирих овочів на дрібній тертці.

В окремій сковорідці підсмажте до золотавого кольору моркву з цибулею та часником. З’єднайте дві засмажки з овочів та ретельно перемішайте. Тушкуйте овочі ще 40 – 50 хвилин.

За 5 хвилин до закінчення приготування ікри з баклажанів додайте до овочів спеції, оцет та цукор та ретельно перемішайте.

Заздалегідь підготуйте банки та кришки для ікри, простерилізуйте їх та викладіть в них готову ікру. Закрийте заготовки кришками та насолоджуйтесь ікрою з баклажанів взимку.

Смачного!

Овочеве асорті

Час: 24 години

24 години Порції: 1



Овочеве асорті / Фото Desposit photos

Інгредієнти на 1 літрову банку:

– 1 суцвіття кропу;

– 1 лавровий лист;

– 0,5 чайної ложки духмяного перцю;

– 1 – 2 зубчики часнику;

– 80 грамів моркви;

– 250 грамів огірків;

– 80 грамів солодкого перцю;

– 100 грамів кабачків;

– 1 столова ложка солі;

– 2 столові ложки цукру;

– 2 столові ложки 9% оцту.

Приготування:

Помийте овочі, зріжте з огірків кінчики. Почистіть моркву від шкірки, а перець від насіння. Наріжте всі овочі довгими смужками.

Коли ви всі овочі підготували, переходьте до наповнювання банок. На дно покладіть капелюшки кропу, лавровий лист, нарізаний шматочками часник.

Викладати овочі в банку потрібно шарами: спочатку моркву, огірки, солодкий перець, кабачки. Зверху знову покладіть трохи часнику та перець горошком.

Додайте цукор, сіль, влийте оцет та окріп. Накрийте кришкою.

Підготуйте каструлю з товстим дном. Вкрийте дно марлею та поставте банку із закруткою. Влийте окропу та доведіть до кипіння. Стерилізуйте банку 5 хвилин після початку кипіння. Закрийте кришку ключем для консервації. Якщо на дні банки є цукор або сіль, що не розчинилися – легенько покрутіть її або збовтайте.

Переверніть банки верх дном та накрийте теплою ковдрою. Залишіть їх охолоджуватися в такому положенні на 24 години.

Овочеве асорті готове. Зберігайте його в темному прохолодному місці.

Смачного!