Неодмінно спробуйте мариновані овочі асорті, адже це не тільки смачна та вигідна закуска до столу, а й зручна заготівля на зиму.
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Ви можете нарізати огірки шматочками, якщо вони у вас надто великого розміру, або обирати жовтий, зелений чи червоний солодкий перець. Така консервація буде яскравою окрасою будь-якого столу.
Рецепт маринованих овочів асорті
- Час: 30 хвилин
- Порції: 2
Приготування:
- Ретельно помийте овочі, з огірків зріжте кінчики, помідори проколіть зубочисткою в місці де була плодоніжка, а солодкий перець наріжте довільними скибками.
- На дно стерилізованих банок викладіть листя, кріп або петрушку, очищені зубчики часнику або цибулі. Зверху помістіть огірки, далі перець та помідори.
- Залийте все окропом по вінця, прикрийте стерилізованими кришками та залишіть на 10 – 15 хвилин.
- Злийте цю воду назад в каструлю та додайте сіль і цукор. Доведіть маринад до кипіння та влийте оцет. Ще раз доведіть до кипіння та залийте ним банки з овочами.
- Закрийте все кришками та переверніть дном догори. Вкутайте закрутки в рушник або ковдру та залишіть до повного охолодження.
Смачного!
Відеорецепт приготування овочевого асорті на зиму: