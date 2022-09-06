Неодмінно спробуйте мариновані овочі асорті, адже це не тільки смачна та вигідна закуска до столу, а й зручна заготівля на зиму.

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Ви можете нарізати огірки шматочками, якщо вони у вас надто великого розміру, або обирати жовтий, зелений чи червоний солодкий перець. Така консервація буде яскравою окрасою будь-якого столу.

Рецепт маринованих овочів асорті

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– огірки;

– помідори;

– болгарський перець;

– цибуля;

– часник;

– кріп або петрушка;

– чорний перець горошком (5 штук на 1 літрову банку)

– листя хрону та смородини, або вишні.

Для маринаду на 1 літрову банку:

– 1 столова ложка солі;

– 2 столові ложки цукру;

– 3 столові ложки 9% оцту.

Приготування:

Ретельно помийте овочі, з огірків зріжте кінчики, помідори проколіть зубочисткою в місці де була плодоніжка, а солодкий перець наріжте довільними скибками.

На дно стерилізованих банок викладіть листя, кріп або петрушку, очищені зубчики часнику або цибулі. Зверху помістіть огірки, далі перець та помідори.

Залийте все окропом по вінця, прикрийте стерилізованими кришками та залишіть на 10 – 15 хвилин.

Злийте цю воду назад в каструлю та додайте сіль і цукор. Доведіть маринад до кипіння та влийте оцет. Ще раз доведіть до кипіння та залийте ним банки з овочами.

Закрийте все кришками та переверніть дном догори. Вкутайте закрутки в рушник або ковдру та залишіть до повного охолодження.

Смачного!

Відеорецепт приготування овочевого асорті на зиму: