Зимняя консервация: овощное ассорти в банке с помидоров, огурцов и перца

Согласитесь, не всегда удобно открывать все банки с консервациями и держать их в холодильнике, когда один день хочется огурцов, а в другой помидоров. А что, если закрутить несколько разных овощей в одной банке? Кажется, это отличная идея!

Обязательно попробуйте маринованные овощи ассорти, ведь это не только вкусная и выгодная закуска к столу, но и удобная заготовка на зиму.

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Вы можете нарезать огурцы кусочками, если они у вас слишком большого размера, или желтый, зеленый или красный сладкий перец. Такая консервация будет ярким украшением любого стола.

Рецепт маринованных овощей ассорти

Время: 30 минут

30 минут Порции: 2

– огурцы;– помидоры;– болгарский перец;– лук;– чеснок;– укроп или петрушка;– черный перец горошком (5 штук на 1 литровую банку)– листья хрена и смородины, или вишни.– 1 столовая ложка соли;– 2 столовые ложки сахара;– 3 столовые ложки 9% уксуса.

Приготовление:

Тщательно помойте овощи, с огурцов срежьте кончики, помидоры проколите зубочисткой в месте, где была плодоножка, а сладкий перец нарежьте произвольными ломтиками.

На дно стерилизованных банок выложите листья, укроп или петрушку, очищенные зубчики чеснока или лука. Сверху поместите огурцы, затем перец и помидоры.

Залейте все кипятком до краев, прикройте стерилизованными крышками и оставьте на 10 – 15 минут.

Слейте воду в кастрюлю и добавьте соль и сахар. Доведите маринад до кипения и влейте уксус. Еще раз доведите до кипения и залейте банки с овощами.

Закройте все крышками и переверните дном вверх. Укутайте закрутки в полотенце или одеяло и оставьте до полного охлаждения.

Приятного тебе аппетита!

Видеорецепт приготовления овощного ассорти на зиму: