Зимняя консервация: овощное ассорти в банке с помидоров, огурцов и перца
6 сентября 2022 , 09:53Читати новину українською
Источник:ютуб Смаколики Юли
Согласитесь, не всегда удобно открывать все банки с консервациями и держать их в холодильнике, когда один день хочется огурцов, а в другой помидоров. А что, если закрутить несколько разных овощей в одной банке? Кажется, это отличная идея!
Обязательно попробуйте маринованные овощи ассорти, ведь это не только вкусная и выгодная закуска к столу, но и удобная заготовка на зиму.
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Вы можете нарезать огурцы кусочками, если они у вас слишком большого размера, или желтый, зеленый или красный сладкий перец. Такая консервация будет ярким украшением любого стола.
Рецепт маринованных овощей ассорти
- Время: 30 минут
- Порции: 2
– огурцы;
– помидоры;
– болгарский перец;
– лук;
– чеснок;
– укроп или петрушка;
– черный перец горошком (5 штук на 1 литровую банку)
– листья хрена и смородины, или вишни.
Для маринада на 1 литровую банку:
– 1 столовая ложка соли;
– 2 столовые ложки сахара;
– 3 столовые ложки 9% уксуса.
Приготовление:
- Тщательно помойте овощи, с огурцов срежьте кончики, помидоры проколите зубочисткой в месте, где была плодоножка, а сладкий перец нарежьте произвольными ломтиками.
- На дно стерилизованных банок выложите листья, укроп или петрушку, очищенные зубчики чеснока или лука. Сверху поместите огурцы, затем перец и помидоры.
- Залейте все кипятком до краев, прикройте стерилизованными крышками и оставьте на 10 – 15 минут.
- Слейте воду в кастрюлю и добавьте соль и сахар. Доведите маринад до кипения и влейте уксус. Еще раз доведите до кипения и залейте банки с овощами.
- Закройте все крышками и переверните дном вверх. Укутайте закрутки в полотенце или одеяло и оставьте до полного охлаждения.
Приятного тебе аппетита!
Видеорецепт приготовления овощного ассорти на зиму: