Энчилада – мегапопулярный в Мексике пряный соус из помидоров. Его намазывают на хлеб, подают к мясу или готовят с ним одноименное блюдо.

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Рецепт соуса энчилада

Время: 20 минут

20 минут Порции: 4 стакана



Фото Damn delicious

Ингредиенты:

– ¼ стакана масла;

– ¼ стакана муки;

– 1 банка измельченных помидоров;

– 2 чайные ложки порошка чили;

– 1½ чайной ложки сушеного орегано;

– 1 чайная ложка тмина;

– 1 чайная ложка чесночного порошка;

– 1 чайная ложка лукового порошка;

– 1 столовая ложка коричневого сахара;

– соль;

– свежемолотый черный перец.

Приготовление:

Разогрейте в кастрюле растительное масло. Добавьте муку, перемешайте и держите смесь на среднем огне.



Фото Damn delicious

Через 1 минуту добавьте помидоры, чили, орегано, тмин, чесночный и луковый порошок, коричневый сахар и 1 стакан воды. Приправьте все солью и перцем. Доведите до кипения, убавьте огонь и тушите, пока соус чуть не загустеет (10 минут).



Фото Damn delicious

Готовая энчилада хранится в герметичном пищевом контейнере в холодильнике до 2 недель.

Приятного аппетита!