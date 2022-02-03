Энчилада – мегапопулярный в Мексике пряный соус из помидоров. Его намазывают на хлеб, подают к мясу или готовят с ним одноименное блюдо.
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Рецепт соуса энчилада
- Время: 20 минут
- Порции: 4 стакана
Фото Damn delicious
Приготовление:
- Разогрейте в кастрюле растительное масло.
- Добавьте муку, перемешайте и держите смесь на среднем огне.
Фото Damn delicious
- Через 1 минуту добавьте помидоры, чили, орегано, тмин, чесночный и луковый порошок, коричневый сахар и 1 стакан воды. Приправьте все солью и перцем.
- Доведите до кипения, убавьте огонь и тушите, пока соус чуть не загустеет (10 минут).
Фото Damn delicious
- Готовая энчилада хранится в герметичном пищевом контейнере в холодильнике до 2 недель.
Приятного аппетита!