Энчилада – мегапопулярный в Мексике пряный соус из помидоров. Его намазывают на хлеб, подают к мясу или готовят с ним одноименное блюдо.

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Рецепт соуса энчилада

  • Время: 20 минут
  • Порции: 4 стакана


Фото Damn delicious

Приготовление:

  1. Разогрейте в кастрюле растительное масло.
  2. Добавьте муку, перемешайте и держите смесь на среднем огне.


Фото Damn delicious

  1. Через 1 минуту добавьте помидоры, чили, орегано, тмин, чесночный и луковый порошок, коричневый сахар и 1 стакан воды. Приправьте все солью и перцем.
  2. Доведите до кипения, убавьте огонь и тушите, пока соус чуть не загустеет (10 минут).


Фото Damn delicious

  1. Готовая энчилада хранится в герметичном пищевом контейнере в холодильнике до 2 недель.

Приятного аппетита!