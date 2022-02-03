Енчілада – це традиційний мексиканський соус, який використовується до однойменної страви цієї кухні. Його можна додавати на хлібець, до м'яса або додавати до страви енчілада.

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Рецепт соусу енчілада

  • Час: 20 хвилин
  • Порції: 4 склянки


Фото Damn delicious

Приготування:

  1. Розігрійте олію в каструлі на середньому вогні.
  1. Додайте борошно та перемішайте.


Фото Damn delicious

  1. Через 1 хвилину додайте помідори, порошок чилі, орегано, кмин, часниковий порошок, цибульний порошок, коричневий цукор і 1 склянку води. Присмачте все сіллю і перцем.
  1. Доведіть суміш до кипіння, зменште вогонь і тушкуйте, поки злегка не загусне (10 хвилин).


Фото Damn delicious

  1. Соус готовий. Зберігайте його в герметичному харчовому контейнері в холодильнику до двох тижнів.

Смачного!