Енчілада – це традиційний мексиканський соус, який використовується до однойменної страви цієї кухні. Його можна додавати на хлібець, до м'яса або додавати до страви енчілада.
Читайте також Обираємо курочку правильно: на що варто звертати увагу при покупці м'яса
Рецепт соусу енчілада
- Час: 20 хвилин
- Порції: 4 склянки
Фото Damn delicious
Приготування:
- Розігрійте олію в каструлі на середньому вогні.
- Додайте борошно та перемішайте.
Фото Damn delicious
- Через 1 хвилину додайте помідори, порошок чилі, орегано, кмин, часниковий порошок, цибульний порошок, коричневий цукор і 1 склянку води. Присмачте все сіллю і перцем.
- Доведіть суміш до кипіння, зменште вогонь і тушкуйте, поки злегка не загусне (10 хвилин).
Фото Damn delicious
- Соус готовий. Зберігайте його в герметичному харчовому контейнері в холодильнику до двох тижнів.
Смачного!