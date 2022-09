Королева Елизавета II сошла на престол в 1952 году, сказав: "Я заявляю перед вами, что вся моя жизнь, долгая она или короткая, будет посвящена служению вам и нашей великой императорской семье, к которой мы все относимся", – и она делала именно это на протяжении следующих семи десятилетий. 24 канал собрал интересные факты об особых блюдах в жизни королевы.

Королева Елизавета II была хозяйкой многочисленных государственных обедов, на которых присутствовали королевские особы, действующие и бывшие президенты, эмиры, дипломаты и другие уважаемые гости. У нее были свои знаковые блюда, воспоминания о которых прекрасно характеризуют королеву. Для привычного обеда, если только она не принимала особых гостей или не вела мероприятие, они были просты и привычны. Королева предпочитала рыбу или курильщики на гриле, поданные прямо с овощами.

Свадебный торт

Четырехуровневый свадебный торт принцессы Елизаветы и Филиппа Маунтбеттен достигал 2,7 метра в высоту, весил 220 килограммов и был украшен изысканными сценами из жизни будущей королевы. После того как принц Филипп разрезал своим мечом фруктовый торт с алкоголем, целый шар отправили в Австралию.

Особенный торт / Фото karavan

Булочки для корги

Всем известна любовь Елизаветы II к своим домашним любимцам – корги. У королевы была особая традиция: Елизавета каждый день заказывала булочки к чаю, но вместо этого давала их своим собачкам.

Их подавали каждый день в чай, чередуя фруктовые или обычные булочки,

– отмечает королевский шеф-повар Макгрейди.

Собакам очень нравились булочки, что очень радовало покойную королеву.

Королева со своими любимцами / Фото из инстаграммы королевской семьи

Шоколадный бисквитный торт

Королева имела легендарную любовь к сладостям, особенно ко всему шоколадному. Ей особенно понравился классический шоколадный торт. Она даже попросила своего шеф-повара перевозить остатки десерта поездом из Букингемского дворца в Виндзор, чтобы гарантировать, что ни один кусочек не будет потрачен впустую.

Ее уважали миллионы / Фото Getty Images

Рождественский пудинг

В 2019 году Букингемский дворец обнародовал фото, где королева и другие высокопоставленные члены королевской семьи готовят рождественские пудинги для благотворительности. Для этого события был создан особый рецепт, в который королевская семья добавила семена мака в знак поддержки дополнительной помощи сообществу вооруженных сил.

Рождественские традиции / Фото инстаграмм The Prince and Princess of Wales