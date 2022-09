Королева Єлизавета II зійшла на престол у 1952 році, промовивши: "Я заявляю перед вами, що все моє життя, довге воно чи коротке, буде присвячене служінню вам і нашій великій імператорській родині, до якої ми всі належимо", – і вона робила саме це впродовж наступних семи десятиліть. 24 канал зібрав цікаві факти про особливі страви у житті королеви.

Королева Єлизавета ІІ була господинею численних державних обідів, на яких були присутні королівські особи, чинні та колишні президенти, еміри, дипломати та інші поважні гості. У неї були свої знакові страви, спогади про які чудово характеризують королеву. Для звичного обіду, якщо тільки вона не приймала особливих гостей або не вела захід, вони були прості та звичні. Королева віддала перевагу рибі або курці на грилі, поданими просто з овочами.

Весільний торт

Чотирирівневий весільний торт принцеси Єлизавети і Філіпа Маунтбеттен сягав 2,7 метра у висоту, важив 220 кілограмів і був прикрашений вишуканими сценами з життя майбутньої королеви. Після того, як принц Філіп розрізав своїм мечем фруктовий торт з алкоголем, цілий шар відправили до Австралії.

Особливий торт / Фото karavan

Булочки для коргі

Всім відома любов Єлизавети ІІ до своїх домашніх улюбленців – коргі. У королеви була особлива традиція: Єлизавета щодня замовляла булочки до чаю, але натомість давала їх своїм собачкам.

Їх подавали щодня до чаю, чергуючи фруктові або звичайні булочки,

– зазначає королівський шеф-кухар Макгрейді.

Собакам дуже подобалися булочки, що дуже тішило покійну королеву.

Королева зі своїми улюбленцями / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Шоколадний бісквітний торт

Королева мала легендарну любов до солодощів, особливо до всього шоколадного. Їй особливо сподобався класичний шоколадний торт. Вона навіть попросила свого шеф-кухаря перевозити залишки десерту потягом із Букінгемського палацу до Віндзора, щоб гарантувати, що жодного шматочка не буде витрачено даремно.

Її шанували мільйони / Фото Getty Images

Різдвяний пудинг

У 2019 році Букінгемський палац оприлюднив фото, на яких королева та інші високопоставлені члени королівської сім'ї готують різдвяні пудинги для благодійності. Для цієї події було створено особливий рецепт, у який королівська сім’я додала насіння маку на знак підтримки надання додаткової допомоги спільноті збройних сил.

Різдвяні традиції / Фото Інстаграм The Prince and Princess of Wales