Зразы из картофеля и курятины: домашний рецепт на каждый день
9 октября 2021 , 15:08Читати новину українською
Источник:инстаграм Яны Станишевской
Если у вас осталось картофельное пюре и вы не знаете, что с ним делать – мы предлагаем воспользоваться рецептом блогера Яны Станишевской, и приготовить зразы. Это такая вкуснятина!
Картофельные зразы – настоящее домашнее блюдо украинской кухни с различными начинками: с сыром, шпинатом, куриным или говяжьим фаршем.
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Чтобы картофельное тесто не липло к рукам, обязательно смочите руки водой. Зразы быстро готовятся, а к процессу их формирования вы можете привлечь даже детей.
Рецепт картофельных зраз с курятиной
Время: 60 – 80 минут
Порции: 4
Зразы из картофеля / Фото Яны Станишевской
– 800 г картофеля;
– 2 сырых куриных яйца;
– 5 ст. л. муки;
– соль.
Для начинки:
– 800 г курятины;
– 2 репчатого лука;
– 2 морковки;
– ¼ Корня сельдерея;
– подсолнечное масло для жарки.
Приготовление:
- Отварите почищенный картофель в подсоленной воде до готовности. Разомните ее в пюре и немного охладите.
- Взбейте яйца до картофельного пюре, добавьте соли и муки.
- Вымешайте тесто для зраз.
- Для приготовления начинки отварите курятину до готовности.
- Лук, сельдерей и морковь натрите на мелкой терке и обжарьте на растительном масле.
- Мясо и овощи измельчите в блендере или перекрутите через мясорубку.
- Добавьте соли и черного молотого перца по вашему вкусу.
Зразы из картофеля / Фото Яны Станишевской
- Разделите тесто на части. Сформируйте зразы с начинкой внутри и посыпьте их мукой.
- Разогрейте сковородку с маслом и обжарьте зразы с обеих сторон по 2 минуты.
- Подавайте готовое блюдо горячим. Добавьте сметаны или другого любимого соуса и наслаждайтесь отменным вкусом домашних зраз. Приятного аппетита!