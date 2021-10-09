Зразы из картофеля и курятины: домашний рецепт на каждый день

Если у вас осталось картофельное пюре и вы не знаете, что с ним делать – мы предлагаем воспользоваться рецептом блогера Яны Станишевской, и приготовить зразы. Это такая вкуснятина!

Картофельные зразы – настоящее домашнее блюдо украинской кухни с различными начинками: с сыром, шпинатом, куриным или говяжьим фаршем.

Читайте также Антибиотики, гормоны роста, "накалывание": как выбрать курятину без вредных примесей

Чтобы картофельное тесто не липло к рукам, обязательно смочите руки водой. Зразы быстро готовятся, а к процессу их формирования вы можете привлечь даже детей.

Рецепт картофельных зраз с курятиной

Время: 60 – 80 минут

Порции: 4



Зразы из картофеля / Фото Яны Станишевской

– 800 г картофеля;– 2 сырых куриных яйца;– 5 ст. л. муки;– соль.– 800 г курятины;– 2 репчатого лука;– 2 морковки;– ¼ Корня сельдерея;– подсолнечное масло для жарки.

Приготовление:

Отварите почищенный картофель в подсоленной воде до готовности. Разомните ее в пюре и немного охладите.

Взбейте яйца до картофельного пюре, добавьте соли и муки.

Вымешайте тесто для зраз.

Для приготовления начинки отварите курятину до готовности.

Лук, сельдерей и морковь натрите на мелкой терке и обжарьте на растительном масле.

Мясо и овощи измельчите в блендере или перекрутите через мясорубку.

Добавьте соли и черного молотого перца по вашему вкусу.



Зразы из картофеля / Фото Яны Станишевской