Картопляні зрази – справжня домашня страва української кухні з різними начинками: з сиром, шпинатом, курячим чи яловичим фаршем.
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Щоб картопляне тісто не липло до рук, обов'язково змочіть руки водою. Вони швидко готуються, а до процесу їхнього формування ви можете залучити навіть дітей.
Рецепт картопляних зраз з курятиною
- Час: 60 – 80 хвилин
- Порції: 4
Зрази з картоплі / Фото Яни Станішевської
Приготування:
- Відваріть почищену картоплю в підсоленій воді до готовності. Розімніть її в пюре та трішки охолодіть.
- Вибийте яйця до картопляного пюре, додайте солі та борошна.
- Вимішайте тісто для зраз.
- Для приготування начинки відваріть курятину до готовності.
- Цибулю, селеру та моркву натріть на дрібній тертці та обсмажте на олії.
- М'ясо та овочі подрібніть у блендері або перекрутіть через м'ясорубку.
- Додайте солі та чорного меленого перцю на ваш смак.
Зрази з картоплі / Фото Яни Станішевської
- Розділіть тісто на зрази на частини. Сформуйте зрази з начинкою всередині та посипте їх борошном.
- Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте зрази з обох боків по 2 хвилини.
- Подавайте готову страву гарячою. Додайте сметани або іншого улюбленого соусу та насолоджуйтеся відмінним смаком домашніх зраз. Смачного!