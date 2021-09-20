Сезон ухи відкрито: рецепт царської юшки в казані з осетра та форелі

Уху можна готувати з будь-якої червоної риби, але найбільш смачною вона буде, якщо ви зварите її ще і з додаванням голів і хребтів тієї рибки, яку ви зловили власноруч.

Існує декілька думок, як треба правильно готувати традиційну рибну юшку: одні кухарі готують її тільки з одного виду риби, а інші – з багатьох. Ми підготували для вас декілька варіантів рибної юшки, кожен з яких особливий та смачний.

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Важливо: ніколи не варіть юшку в алюмінієвому посуді.

Рецепт царської ухи

Час: 80 – 110 хвилин

80 – 110 хвилин Порції: 10 – 12



Уха / Фото Кухар

– 1 кг – 1,5 кг осетра;– 1 кг форелі;– 5 шт. ріпчастих цибулин;– 800 г картоплі;– 4 шт. моркви;– 200 г пшона;– 1 лимон;– 50 мл горілки;– 1 пучок кропу;– сіль;– чорний мелений перець;– лавровий лист;– чорний перець горошком;– 4 – 5 л води.

Приготування:

Помийте рибу, відокремте голови, хвости і плавники, видаліть зябра. Філе осетра і форелі треба випатрати.

Наріжте рибу на порційні стейки по 3 – 4 сантиметри.

Викладіть рибний суповий набір для юшки в мішечок з марлі і киньте в казан з киплячою водою. Накрийте кришкою і варіть 20– 30 хвилин.

Залиште дві цибулини і одну моркву для навару бульйону, а решту наріжте кубиками.

Виварену рибу вийміть з казана та викиньте.

Відправте в казан з рибним супом картоплю, нарізану цибулю, моркву і посоліть. Перемішайте і варіть овочі на слабкому вогні 10 хвилин.

Висипте пшоно, додайте шматки риби та накрийте казан кришкою. Варіть уху ще 30 – 40 хвилин.

Додайте до юшки решту спецій та через 5 хвилин нарізаний кріп і горілку.

Зніміть казан з вогню, накрийте кришкою та залишіть настоятися на 10 хвилин.