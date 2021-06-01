Сезонні продукти червня: чим краще харчуватися літом

Ми підготували для вас список сезонних продуктів червня, які ви з легкістю можете знайти на прилавках магазинів та супермаркетів та ще й за помірною ціною.

Нарешті настало літо, сонячні промінчики вже гріють грядки й дозрівають перші ягоди та овочі, серед яких полуниця, черешня, вишня, спаржа, свіжі салати, редиска й червона смородина.

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Чим корисні сезонні продукти червня, якими вітамінами та мінералами вони багаті – далі у матеріалі.

Дієтологи стверджують, що найкраще харчуватися сезонними продуктами, а не купувати тепличні несезонні смаколики.

Спаржа

Зелена спаржа

Спаржа, або ще її називають аспарагус вважається делікатесним продуктом. Існує кілька видів спаржі, проте найпопулярнішими є зелена, біла та фіолетова. Смак спаржі не залежить від її кольору.

Спаржу використовують як гарнір, маринують, запікають, обсмажують, додають до супів та запіканок.

Зазвичай сезон спаржі триває до середини, або до кінця червня, поспішіть, щоб встигнути її придбати.

Квасоля

Різновиди квасолі

Квасоля походить з сімейства бобових та містить у своєму складі рекордну кількість вуглеводів, пектину та жирів. Також четверту частину квасолі складає білок, який надзвичайно легко засвоюється в організмі людини. Також квасоля чудово замінює м’ясо.

Молоді кабачки

Кабачки домашні

Кабачки – надзвичайно корисний та дієтичний продукт, котрий просто обожнюють дієтологи. З нього можна приготувати все, що завгодно, а смак страви буде на рівні з ресторанним.

У кабачку, а особливо молодому міститься багато мінералів і корисних елементів, а також вітамінів, серед яких вітамін С.

Зелений горошок

Домашній зелений горошок

Горошок вважається однією із найдавніших овочевих культур, що вирощується людством. Зелений молодий горошок має приємний смак та аромат, що дозволяє споживати його свіжим. Також з молодого горошку готують смачні пюре, рагу та овочеві пироги.

Зелений горошок багатий на вітаміни групи В, С і К, кальцій, магній, фосфор і залізо.

Солодкий перець

Домашній солодкий перець

Солодкий перець, або ще його називають Болгарський перець містить в собі в кілька разів більше вітаміну С ніж у цитрусових. Якщо щодня вживати близько 50 г солодкого перцю ви отримуєте профілактику та покращення зору, підсилюєте укріплюєте волосся та нігті.

Броколі



Суцвіття броколі

Броколі містить клітковину, калій, фосфор, кальцій, магній, залізо, цинк, марганець, сірку, вітаміни С, В1, В2, В5, В6, РР, Е, К, провітамін А, фолієву кислоту, бета-каротин.

Морква

Домашня морква

Морква містить вітаміни групи В, РР, С, Е, К, в ній присутній каротин – речовина, яка в організмі людини перетворюється на вітамін А. Морква містить 1,3% білків, 7% вуглеводів. Чимало в моркві мінеральних речовин, необхідних для організму людини: калію, заліза, фосфору, магнію, кобальту, міді, йоду, цинку, хрому, нікелю, фтору.

Кольорова капуста

Качан білокачанної капусти

З білокачанної капусти готують голубці, додають її у борщ або тушкують з м'ясом. Універсальний овоч популярний на кухні всіх господинь.

Білокачанна капуста вважається дієтичним продуктом, тому що присутня в ній тартанова кислота запобігає накопиченню жирової тканини. Особливо багато цієї кислоти в сирому продукті.

Огірки

Домашні огірочки

Огірок містить цукор, білок, вітаміни В1 і В2, вітамін С, каротин, хлорофіл, фолієву кислоту, калій, фосфор, залізо, натрій, магній, хлор, марганець, цинк, мідь, хром і навіть срібло. А ще він на 90 відсотків складається з води, тому він надзвичайно дієтичний продукт.

Качанний салат

Салат Ромен

Існує безліч видів салатів, проте найпопулярнішим є Айсберг, Ромен, Фрізе та Лоло Россо. Всі вони надзвичайно корисні для людського організму, адже містять багато мінералів та вітамінів, а ще зовсім не калорійні.

Найчастіше зі свіжого листя качанових салатів готують свіжі салати з додаванням інших овочів, а заправляють страви оливковою олією або класичними соусами.

Салат латук

Салат латук

Ще один популярний вид салату – латук. Він містить безліч корисних вітамінів та мінералів, серед яких мідь, цинк, селен, марганець та залізо.

В давнину над вирощуванням салату латук трудилися цілі сім'ї, а сьогодні його вважають один із найвживаніших салатів.

Редис

Пучок редиски

Редиска однією з перших з'являється на овочевій грядці. Редиску радять вживати при боротьбі з надлишковою вагою, адже вона низькокалорійна та багата на вітаміни й мінерали. Серед них вітаміни групи В, ніацин, мінерали такі як калій, кальцій, фосфор, магній, натрій і залізо.

Шпинат

Листя шпинату

Шпинат надзвичайно корисний для людського організму, його використовують для приготування дієтичних страв: салатів, запіканок, подають як гарнір до риби чи м'яса.

Редька

Різні сорти редьки

Редька – смачний та цілющий овоч, який точно має бути присутнім в раціоні кожної людини. Існує безліч сортів редьки, починаючи від зимової чорної до рожевої та білої.

Найчастіше з редьки готують свіжі салати до гарнірів, м'яса чи риби. До речі, найкраще її вживати сирою.

Черешня

Домашня черешня

Черешня покращує роботу органів травлення, нормалізує обмін речовин, покращує серцево-судинну систему в людському організмі та підвищує імунітет.

Полуниця

Домашня полуниця

Окрім великої кількості вітамінів та мінералів полуниця містить цинк, який є важливим елементом для підвищення сексуальної активності людини, саме тому її часто називають природним замінником віагри.

Вишня

Домашня вишня

Крім того, що вживання вишні відмінний спосіб підкріпити свій організм вітамінами, так ще й можна допомогти йому впорається з хворобами. Також цей фрукт і його листя широко застосовують в косметології.

Аґрус

Домашній аґрус

Аґрус багатий на кальцій, магній, натрій, цинк, фосфор, сірка, йод, залізо і хром. З нього варять чудові варення та джеми, або просто їдять без зайвих додатків.

Червона смородина

Домашня червона смородина

Червона смородина багата на вітамін А, С, Е, містить залізо, калій, бурштинову і яблучну кислоту, пектинові та азотисті речовини й мінерал селен. У ягодах червоної смородини знайдено 0,5 міліграмів / 100 грамів бета-каротину. Ягоди червоної смородини містять безліч антиоксидантів, здатних протистояти раковим клітинам.

Суниця

Домашня суниця

В суниці містяться цукри, органічні кислоти, клітковина, пектинові, дубильні, азотисті речовини, алкалоїди, солі заліза, фосфору, кальцію, кобальту, марганцю, вітаміни групи В, каротин, аскорбінова і фолієва кислоти. У листі – аскорбінова кислота, дубильні речовини, ефірна олія і мало алкалоїдів.

Свіжі плоди та відвар сушених ягід позитивно впливають на травлення, втамовують спрагу, збуджують голод, усувають запальні й виразкові процеси в шлунково-кишковому тракті, жовчо- і сечовивідних шляхах. Суниця корисна при гастритах, колітах і дизентерії.

Чорниця

Домашня чорниця

Чорниця відмінно покращує травлення, бореться із раковими клітинами та покращує зір.

Бузина

Домашня бузина

Сироп з цвіту бузини — силь­на біологічно активна речовина. Бузина чудово використовується у профілактиці: раку, протипухлинна, кровоочисна. Бузині властива послаблю­вальна дія, також вона регулює нервову систему, зміцнює імунну систе­му, бореться із захворювання­ми горла.

Застосовують бузину при захворюваннях крові і лім­фосистеми, мастопатії, міо­мі матки, жіночих запаленнях, зобі, хронічних закрепах. Також для лікування ревматизму, по­дагри, артритів, остеохондро­зу, хвороб нирок, запалення м’язів.

М'ята

Свіже листя м'яти

М'яту використовують не тільки у медицині чи косметології, вона чудово смакує й в кулінарії.

Крім ментолу в м’яті присутні речовини натурального походження: аскорбінова кислота, дубильні речовини, каротин, рутин, фітостероли.

В кулінарії м'яту додають у коктейлі, десерти та овочеві гарніри.

Зелена цибуля

Молода зелена цибуля

Зелена цибуля містить велику кількість корисних вітамінів і мікроелементів, серед яких вітаміни груп А і В, фітонциди, залізо, цинк, фтор, магній, тому її радять їсти для профілактики авітамінозу.

Опеньки

Літні опеньки

Існує понад 20 видів опеньок, проте не всі з них їстівні, а деякі навіть отруйні.

Опеньки особливо смачні в маринованому вигляді, також підходять і для соління, сушіння. Технологія приготування повинна дотримуватися строго, інакше можливі отруєння. Попереднє відварювання мінімум 40 хвилин обов'язкове.