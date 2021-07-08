Здоровий стріт-фуд: як шаурма мережі Döner Market від МХП підкорює українських споживачів

Покупці дедалі частіше відмовляються від шкідливої їжі, віддаючи перевагу свіжим овочам, фруктам, зелені, якісному та безпечному м'ясу. Але що робити, якщо ви не уявляєте свого життя без соковитої ароматної шаурми та водночас хочете правильно харчуватись? Не кваптесь розчаровуватись, адже вулична їжа теж може бути корисною та, що досить важливо для українського споживача, – безпечною.

Шаурму вважають далеко не найкориснішим перекусом. А ще подейкують, що в ній немає справжнього м'яса. Однак користь чи шкода стріт-фуду залежить від інгредієнтів, які використовуються для страви, а також – від місця та умов приготування. Якщо точка продажу не оснащена водопроводом, під час роботи не дотримуються санітарні норми, а у продавців – немає медичних карток, то завжди є ризик нашкодити здоров'ю.

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Смачна і безпечна шаурма / Фото МХП

Ще один важливий нюанс – це продукти, із яких готують шаурму. Часто буває, що саме м'ясо – не найкращої якості, або умови його зберігання, його свіжість, що може бути замаскована великою кількістю білокачанної капусти та соусів. Окрім цього, до страви додають соуси на основі майонезу, що робить її не досить корисною для організму людини.

Проте, якщо ви думаєте, що знайти місце, де б продавали якісну та корисну шаурму, – неможливо, то спішимо запевнити: це не так.

Döner Market від МХП – це не просто місце, де можна купити смачну шаурму зі свіжих інгредієнтів з додаванням оригінальних спецій та соусів. Це, насамперед, – якісні продукти, дотримання санітарних вимог та найсучасніші технології приготування. Важливим аспектом є використання головних інгредієнтів – м'ясо та соуси, що зроблені індустріально (мається на увазі на виробництві), що мінімізує людський фактор і забезпечує стабільну якість та смак.

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Нова культура стріт-фуду від МХП

Ідея створити мережу вуличного харчування належить Юрію Косюку – Голові правління МХП, провідного агрохолдингу України. Споживачі дедалі частіше харчуються поза домом, адже сучасний темп життя диктує свої умови: часу на приготування страв стає все менше. Тому важливо, аби люди мали змогу посмакувати якісною, смачною та недорогою стравою під час обідньої перерви, у машині чи на прогулянці.



Стріт-фуд від МХП / Фото МХП

МХП ретельно контролює якість кожної страви, яка пропонується споживачам. Для приготування страв у Döner Market використовують не лише власну рецептуру з авторськими соусами, а й високоякісну продукцію: свіжі овочі та м'ясо, яке має необхідні сертифікати та виготовляється у перевірених виробників, що найбільше впливає на смак шаурми.

Ми позиціонуємо Döner Market як точки якісної і безпечної їжі з гідним сервісом. У рамках трансформації у кулінарну компанію, ми вирішили будувати нову культуру стріт-фуду та показати нашим споживачам, який він, справжній смак якісної шаурми,

– розповідають у МХП.



Меню Döner Market / Фото МХП

І справді, Döner Market – стає еталоном якості серед українських мереж вуличного харчування. Тут шеф-кухарі готують ароматну шаурму та поживні донери (булочки з м'ясною начинкою) лише зі свіжих стиглих томатів, хрумких огірків та листя салату – жодної капусти та консервованої кукурудзи! Як заправку додають соуси на основі кефіру (а не майонезу!) за авторською розробкою технологів МХП, що надзвичайно корисно для здоров'я та підходить тим, хто дотримується правильного раціону. А лаваш для страв закуповують безпосередньо у сертифікованих виробників, саме тому у нього надзвичайно ніжна текстура та приємний смак.

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І найважливіше – для страв обирають найкраще свіже м'ясо птиці та морепродукти – курятину, індичатину, яловичину та креветки – уся продукція має необхідні сертифікати якості та виробляється з дотриманням європейських стандартів виробництва.



Апетитна шаурма / Фото МХП

Мені подобається, що тут можна обирати розмір своєї страви і начинку на будь-який смак. Шаурма з куркою – дуже соковита та поживна. І взагалі, тут надзвичайно смачно. Ніколи б не здогадалась, що це вулична їжа,

– ділиться враженнями Анна, одна із постійних клієнток Döner Market.

Команда кухарів проходить спеціальні майстер-класи, під час яких вони вивчають стандарти приготування страв та дізнаються про унікальні технології.



Відкрився Döner Market від МХП / Фото МХП

У Döner Market особливо відповідально ставляться до санітарних норм та дотримуються високих стандартів чистоти. До всіх закладів мережі є вимога щодо обов'язкової наявності води та каналізації. Також персонал зобов'язаний проводити регулярне прибирання та чищення обладнання. Окрім цього, працівники виконують усі рекомендації з приготування та зберігання інгредієнтів: маркують продукцію та уважно слідкують за терміном придатності.

На додачу, у закладах мережі Döner Market передбачене експрес-віконце для обслуговування клієнтів, що особливо актуально в умовах пандемії.

Отож, якщо ви – поціновувач здорового фаст-фуду, то вам неодмінно слід завітати у Döner Market. Лише тут ви зможете посмакувати ніжним ароматним м'яском у поєднанні з вишуканими соусами та свіжими овочами, загорнутим у хрумкий підрум'янений лаваш. Скуштувавши таку шаурму один раз, ви обов’язково захочете ще!