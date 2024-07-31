Будуть м'якими та зіпсуються: який інгредієнт ніколи не можна додавати до консервованих огірків

Мабуть, огірки – найпопулярніших продуктів для зимової консервації. Їх маринують, засолюють або квасять.

Проте під час приготування дуже важливо знати, що не можна додавати до банок, щоб не зіпсувати заготівлю. Адже так важливо зберегти огірки смачними та хрусткими.

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Будьте обережні з часником

Додавайте часник обережно, адже він може повпливати на стан огірків. Для банки об'ємом 3 літри достатньо всього одного зубчика, а для літрової банки – однієї часточки.

Надлишок часнику може зробити огірки м'якими та змінити їх смак в гірший бік. Також завжди потрібно дотримуватися зазначених пропорцій інших інгредієнтів, щоб уникнути небажаних змін у смаку та консистенції огірків.

Йодована сіль не підходить для консервації

Один із ключових компонентів консервації огірків – це сіль. Зазвичай рекомендують використовувати звичайну кам'яну або морську сіль, але не йодовану.

Чому йодована сіль не підходить для консервації:

Зміна смаку. Йодована сіль містить йодат калію або йодид калію, які можуть зіпсувати смак консервованих продуктів. Йодовані добавки також можуть викликати зміну кольору. Наприклад, огірки можуть стати каламутними або набути неприродного відтінку.

Йодована сіль містить йодат калію або йодид калію, які можуть зіпсувати смак консервованих продуктів. Йодовані добавки також можуть викликати зміну кольору. Наприклад, огірки можуть стати каламутними або набути неприродного відтінку. Проблеми з ферментацією. Йод у йодованій солі може перешкоджати розвитку молочнокислих бактерій, які необхідні для правильного бродіння продуктів. Це може призвести до невдалої консервації та навіть псування.

Йод у йодованій солі може перешкоджати розвитку молочнокислих бактерій, які необхідні для правильного бродіння продуктів. Це може призвести до невдалої консервації та навіть псування. Зниження терміну зберігання. Присутність йоду може зменшити термін зберігання консервованих продуктів. Адже він прискорює процеси окислення та руйнування клітин овочів та фруктів, що призводить до їхнього швидкого псування.

Тому для найкращої консервації обирайте кам'яну, морську або кухонну сіль без добавок. З нею точно проблем не буде.