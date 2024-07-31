Такі огірки готуються швидко. Зокрема, через відсутність стерилізації.
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Мариновані огірки з кетчупом "Чилі" без стерилізації
- Час: 1 година 10 хвилин
- Порцій: 6
Приготування:
- Добре помийте огірки, після чого замочіть їх у воді на 4 години.
- Далі розкладіть огірки у чисті банки. Туди ж додайте по одній парасольці кропу, зубчик часнику і 3 горошини перцю.
- Залийте огірки окропом та залиште на 3 – 5 хвилин.
- Злийте воду, після чого залийте окропом знову та залиште на 15 хвилин.
- Злийте воду в каструлю, додайте сіль, цукор, кетчуп "Чилі" і доведіть до кипіння. Маринад повинен добре закипіти, після чого влийте в нього оцет.
- Огірки залийте гарячим маринадом. Банки закрийте стерилізованими кришками. Зберігайте в прохолодному місці.