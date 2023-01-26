Ваші відбивні ніколи не будуть жорсткими: якою поширеної помилки потрібно уникати

Інколи трапляється, що після смаження наші відбивні дуже "забиті", хоча ми гарно їх відбили. Проблемою є пропуск одного важливого етапу, який гарантує ніжність м'яса.

Ніжні відбивні – це одна з найпопулярніших м'ясних страв на наших столах. Готувати їх не надто складно, але якщо надто спростити процес, то результат буде дуже далеким від ідеального, а цього хотіло б уникнути кожна господиня.

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Як гарантувати ніжність відбивних

Доволі часто ми пропускаємо етап маринування відбивних, готуючи їх одразу. Це велика помилка, адже ризик, що вони будуть сухими та жорсткими, зростає у рази.

Маринування – обов'язкове при приготуванні відбивних / Фото Canva

Не потрібно вигадувати жодних складних маринадів, достатньо лише молока та цибулі. Єдине, що потрібно для ніжності м'яса – це час, відбивні повинні маринуватися не менше 2 – 3 годин. Ідеальним рішенням буде замаринувати м'ясо у переддень готування, тоді воно просто танутиме у роті.

Також варто пам'ятати, що зіпсувати м'ясо може невдале смаження. Якщо надто сильно його запанірувати та смажити на великому вогні, то відбивні будуть сухими. Помірна температура – один з головних секретів ідеальної страви, якого обов'язково варто дотримуватися.