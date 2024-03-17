Що можна і що не можна їсти у Великий піст: добірка смачних рецептів

Воскресіння Христове – найрадісніше та найсвітліше свято в церковному календарі. За 7 тижнів до святкування традиційно починається Великий піст.

Великдень не має фіксованої дати, але завжди відзначається у неділю, повідомляє Смачно 24. Адже саме цього дня, згідно з Біблією, воскрес Ісус Христос.

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Коли українці святкуватимуть Великдень у 2024 році

Дата Великодня розраховується за місячним календарем. Цей складний процес має назву пасхалія і відрізняється у православних та католиків.

У православних Великдень завжди настає пізніше, ніж у католиків. Перші святкуватимуть цьогоріч 5 травня, що є доволі пізньою датою для Великодня.

Католицький Великдень 2024 відзначатиметься 31 березня. Іноді католицьке та православне святкування збігаються. Зокрема, так буде наступного року – увесь світ відзначатиме Великдень 20 квітня.



Православний Великдень святкуватимуть 5 травня / Фото Unsplash

Що можна та не можна їсти у Великий піст

Великий піст, який починається за 7 тижнів до Великодня, допомагає очиститися від гріхів та стати ближчим до Христа. Адже за християнською традицією, Ісус повернувся в силі Духа після 40 днів і ночей утримання від їжі.

Під час Великого посту під забороною споживання:

м'яса, риби та інших продуктів тваринного походження – сиру, яєць, молока, сосисок, вершків;

фастфуду, солодощів, кави та різноманітних солодких напоїв;

сигарет та алкоголю.

У суботу та неділю жорстокі обмеження трішки пом'якшуються. Своєю чергою, найсуворішими тижнями Великого посту вважаються перший та сьомий. Тоді можна їсти лише ті продукти, які не пройшли термічну обробку. Окрім цього, має бути лише один прийом їжі, щоб повністю очиститися духовно та фізично.

Під час Великого посту вся їжа має бути рослинного походження. Тобто можна вживати:

фрукти,

горіхи,

овочі,

цільнозернові крупи,

чорний хліб,

гриби в будь-якому вигляді,

хлібці,

насіння,

макарони.

У суботу та неділю також дозволяють додавати в раціон пісну олію та вино. Двічі за Великий піст можна вживати морепродукти або рибу, але не в перший та сьомий тиждень. Звичну каву краще замінити цикорієм, киселем, натуральним чаєм, квасом або морсом.

Картопляно-морквяні котлети

Час : 35 хвилин

: 35 хвилин Порцій: 4

– 3 – 4 картоплини;– 1 морква;– 1 цибуля;– кріп до смаку;– оливкова олія до смаку;– 3 столові ложки манної крупи;– 2 столові ложки борошна;– сіль, перець до смаку.



З картоплі та моркви вдадуться чудові котлетки / Фото Unsplash

Приготування:

Помийте та почистьте картоплю. Після цього відваріть її та подрібніть у пюре. Моркву помийте, почистьте та натріть на грубій тертці. Цибулю також почистьте від лушпиння і подрібніть ножем. Кріп помийте та дрібно наріжте. У мисці з'єднайте картопляне пюре, моркву, цибулю, кріп, манну крупу, сіль та перець. Добре перемішайте, сформуйте котлети та обваляйте їх у борошні. Викладіть котлетки на розігріту пательню з олією та обсмажте їх з двох сторін до золотавої скоринки.

Рецепт салату зі шпинату

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 пучки свіжого шпинату;

– 1 великий огірок;

– 1 червона цибуля;

– 1 великий помідор;

– пів чашки маслин без кісточок;

– пів чашки вареної квасолі;

– 100 грамів кедрових горішків;

– сіль та чорний перець до смаку;

Для заправки:

– 3 столові ложки оливкової олії;

– 2 столові ложки лимонного соку;

– 1 чайна ложка меду або кленового сиропу;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Помийте та обсушіть шпинат. Наріжте огірок кружечками, помідор – довільними шматочками, а цибулю – тонкими півкільцями. У великій мисці з'єднайте шпинат, огірок, помідор, цибулю, маслини, варену квасолю та кедрові горішки. В іншій мисці змішайте оливкову олію, лимонний сік, мед, сіль та перець. Заправте салат дресингом та добре перемішайте.

Картопляна запіканка з томатами та грибами

Час: 50 хвилин

50 хвилин Порцій: 2

– 200 грамів картоплі;– 1 кабачок;– 2 – 3 томати;– 2 цибулі;– оливкова олія;– 100 грамів грибів;– сіль, перець, пісний майонез до смаку.



Приготуйте цю смачну запіканку / Фото Unsplash

Приготування:

Помийте та почистьте картоплю і моркву. Картоплю наріжте кільцями, а моркву натріть на грубій тертці. Відваріть картоплю до готовності. Томати та кабачок помийте. Наріжте їх напівкільцями. Гриби теж ретельно помийте та наріжте скибочками. Цибулю почистьте та подрібніть. На пательні з олією обсмажте цибулю з морквою до золотавості, після чого додайте гриби. Розігрійте духовку до 150 градусів. У форму для запікання викладіть шарами картоплю, цибулю з морквою, гриби, томати, додайте олію, сіль, перець. За бажанням овочі можна змастити пісним майонезом. Відправте запікатись на 30 – 35 хвилин до готовності.

Пісне овочеве рагу з грибами в горщику

Час : 1 година 30 хвилин

: 1 година 30 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 2 середні моркви;

– 2 картоплини;

– 1 цибулина;

– 1 болгарський перець;

– 2 стебла селери;

– 4 великі печериці;

– 3 столові ложки томатної пасти;

– 2 столові ложки олії;

– 500 мілілітрів води;

– сіль, перець до смаку.

Приготування:

Почистьте цибулю та гриби. Цибулю наріжте маленьким кубиком, а гриби – середніми шматочками. Обсмажте на розігрітій пательні на середньому вогні протягом 10 хвилин. Помийте та почистьте решту овочів. Картоплю та моркву наріжте скибочками, а перець і селеру – соломкою. Викладіть інгредієнти шарами в горщик – спочатку йде картопля, далі – морква, засмажка з грибів та цибулі, перець та селера. В глибоку миску налийте воду, додайте туди томатну пасту, добре перемішайте та залийте цей соус в горщики. Посоліть, поперчіть до смаку та поставте запікатися в розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 1 годину.

Смачного!